Kina je u ponedjeljak pozvala na veće jedinstvo među članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO), među kojima su Rusija, Indija, Iran i druge zemlje koje nisu članice NATO-a. "Trebali bismo pronaći zajednički jezik, a istovremeno zanemariti razlike", rekao je predsjednik Xi Jinping na samitu u kineskom lučkom gradu Tianjinu. Xi je također osudio mentalitet hladnog rata i blokovsku konfrontaciju.

"Trebamo se suprotstaviti mentalitetu hladnog rata i konfrontaciji blokova, kao i činovima zastrašivanja", rekao je on u jedva prikrivenom osvrtu na Sjedinjene Države, koje u svom obraćanju nije ni jednom imenovao.

Kineski predsjednik naglasio je da SCO treba preuzeti odgovornost za osiguranje mira, stabilnosti, razvoja i prosperiteta u cijeloj regiji.

Istaknuo je postignuća organizacije, uključujući suradnju u borbi protiv terorizma i industrijska ulaganja, rekavši da članice SCO-a zajedno generiraju godišnji gospodarski učinak od gotovo 30 bilijuna dolara.

Osnovana prije 24 godine radi promicanja sigurnosne suradnje i gospodarskih veza, SCO sada ima 10 država članica: Kinu, Rusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Indiju, Pakistan, Iran i Bjelorusiju.

Iako se organizacija nastoji predstaviti kao protuteža zapadnim savezima, često se suočava s teškoćama u nastupu s jedinstvenim stavom kada je riječ o nedavnim globalnim sukobima i prijeporima.

Kina i Indija, primjerice, već dugo imaju teritorijalne sporove duž zajedničke granice, dok su se Indija i Pakistan sukobili u svibnju nakon terorističkog napada.