Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽI 'ZAJEDNIČKI JEZIK'

Xi: Trebamo se suprotstaviti mentalitetu Hladnog rata i konfrontaciji blokova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Xi: Trebamo se suprotstaviti mentalitetu Hladnog rata i konfrontaciji blokova
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Xi je to rekao u jedva prikrivenom osvrtu na Sjedinjene Države, koje u svom obraćanju nije ni jednom imenovao

Kina je u ponedjeljak pozvala na veće jedinstvo među članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO), među kojima su Rusija, Indija, Iran i druge zemlje koje nisu članice NATO-a. "Trebali bismo pronaći zajednički jezik, a istovremeno zanemariti razlike", rekao je predsjednik Xi Jinping na samitu u kineskom lučkom gradu Tianjinu. Xi je također osudio mentalitet hladnog rata i blokovsku konfrontaciju.

"Trebamo se suprotstaviti mentalitetu hladnog rata i konfrontaciji blokova, kao i činovima zastrašivanja", rekao je on u jedva prikrivenom osvrtu na Sjedinjene Države, koje u svom obraćanju nije ni jednom imenovao. 

SAMIT U TIANJINU Demonstracija utjecaja i vojne moći: Kina je u Tianjinu okupila najvažnije euroazijske čelnike
Demonstracija utjecaja i vojne moći: Kina je u Tianjinu okupila najvažnije euroazijske čelnike

Kineski predsjednik naglasio je da SCO treba preuzeti odgovornost za osiguranje mira, stabilnosti, razvoja i prosperiteta u cijeloj regiji.

Istaknuo je postignuća organizacije, uključujući suradnju u borbi protiv terorizma i industrijska ulaganja, rekavši da članice SCO-a zajedno generiraju godišnji gospodarski učinak od gotovo 30 bilijuna dolara.

Osnovana prije 24 godine radi promicanja sigurnosne suradnje i gospodarskih veza, SCO sada ima 10 država članica: Kinu, Rusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Indiju, Pakistan, Iran i Bjelorusiju.

SUMMIT EUROAZIJSKIH ČELNIKA Avdagić: U Tianjinu ne očekujem ništa spektakularno. Taj susret najviše treba upravo Putinu
Avdagić: U Tianjinu ne očekujem ništa spektakularno. Taj susret najviše treba upravo Putinu

Iako se organizacija nastoji predstaviti kao protuteža zapadnim savezima, često se suočava s teškoćama u nastupu s jedinstvenim stavom kada je riječ o nedavnim globalnim sukobima i prijeporima.

Kina i Indija, primjerice, već dugo imaju teritorijalne sporove duž zajedničke granice, dok su se Indija i Pakistan sukobili u svibnju nakon terorističkog napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025