Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE REAKCIJU

Youtuber testirao vojne obroke. Na stol mu je došao onaj iz HV-a

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Youtuber testirao vojne obroke. Na stol mu je došao onaj iz HV-a
Foto: screenshot/Youtube

JermsMRE objavljuje recenzije cjelodnevnih vojnih obroka vojnika iz svih dijelova svijeta

Admiral

JermsMRE, youtuber koji je specijaliziran za testiranje paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta testirao je i vojne obroke iz Hrvatske. Na njegovim društvenim mrežama mogu se naći recenzije paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta, koje vojnici dobivaju za boravak na terenu.

- Kušao sam obroke iz cijelog svijeta, ali mislim da sam upravo pronašao novo zlatno standardno glavno jelo - rekao je nakon što je otvorio paket Hrvatske vojske. 

SABORSKA PREPUCAVANJA Svađe, vojni rok i tanka većina: Ovo je obilježilo Sabor u 2025.
Svađe, vojni rok i tanka većina: Ovo je obilježilo Sabor u 2025.

Dodao je kao Hrvatska poznata kao zemlja tisuću otoka. A kako ističe youtuber trebala bi biti poznata i po svojoj vojnoj hrani. 

Što je sve pronašao u paketu cjelodnevnog obroka za hrvatske vojnike, kao i njegove reakcije, pogledajte u videu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb
DRAMA U KARLOVCU Polugol je bježao policiji. Imamo snimku!
FILMSKA POTJERA

DRAMA U KARLOVCU Polugol je bježao policiji. Imamo snimku!

Policajci su ga hvatali, bježao im je od suda u Karlovcu sve do benzinske u blizini Autobusnog kolodvora - ispričao nam je čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026