Youtuber testirao vojne obroke. Na stol mu je došao onaj iz HV-a

JermsMRE, youtuber koji je specijaliziran za testiranje paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta testirao je i vojne obroke iz Hrvatske. Na njegovim društvenim mrežama mogu se naći recenzije paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta, koje vojnici dobivaju za boravak na terenu.

- Kušao sam obroke iz cijelog svijeta, ali mislim da sam upravo pronašao novo zlatno standardno glavno jelo - rekao je nakon što je otvorio paket Hrvatske vojske.

Dodao je kao Hrvatska poznata kao zemlja tisuću otoka. A kako ističe youtuber trebala bi biti poznata i po svojoj vojnoj hrani.

Što je sve pronašao u paketu cjelodnevnog obroka za hrvatske vojnike, kao i njegove reakcije, pogledajte u videu.