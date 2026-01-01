Svađe, vojni rok i tanka većina: Ovo je obilježilo Sabor u 2025.

Prijepori oko tzv. Bačićevih zakona, ponovno uvođenje vojnog roka, ali i reakcije na Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu, obilježili su rad Hrvatskog sabora u 2025. godini, a većina, iako tanka, ostala je stabilna.

Uz protivljenje oporbe, Sabor je krajem godine donio tri zakona: o gradnji, o prostornom uređenju i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Na snagu stupaju s prvim danom iduće godine, a u praksi to znači da ishođenje građevinskih dozvola ne bi trebalo trajati dulje od 30 dana, da svi prostorni planovi moraju biti digitalizirani, da se vraća institut urbane komasacije.

Oporba, koja je Vladu optuživala da tim zakonima ide na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana, najavila je i koje će buduće korake poduzeti, prvo se obratiti Ustavnom sudu, a bude li trebalo, ići će i na referendum. „Srušit ćemo ovaj zakon, a onda i ovu Vladu”, ustvrdila je Sandra Benčić (Možemo!).

U srpnju saborski rad obilježile su reakcije zastupnika na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem se okupilo oko pola milijuna ljudi. Ljevica je navodila da se na koncertu koristio nedozvoljeni ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok su HDZ i stranke desnog spektra poručivali kako nije korektno sudionike koncerta nazivati ustašama. Desnica je ljevicu nazivala ljubiteljima komunizma i Jugoslavenima, a oni im uzvraćali da promoviraju ustaštvo. Ideološke svađe vladajućih i oporbe uz međusobne optužbe prevladavale su i na početku jesenskog saborskog zasjedanja.

Jedna od glavnih tema inflacija

Na jesen Sabor je izmijenio Zakon o obrani i time ponovno uveo obvezno temeljno vojno osposobljavanje, suspendirano 2007. godine. Temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi za novu generaciju ročnika počinje početkom 2026., obuka će trajati dva mjeseca, a za one s prizivom savjesti tri mjeseca u civilnoj zaštiti ili četiri mjeseca u lokalnim jedinicama. Naknada za vojno osposobljavanje iznosit će 1100 eura mjesečno, a obuka će se upisivati u radni staž, dok će za civilnu službu naknada biti manja.

Tijekom cijele godine saborskim raspravama dominirala je i tema inflacije, pri čemu je oporba optuživala Vladu da nije učinila dovoljno, a vladajući su uzvraćali da kontinuirano rade na mjerama za njezino suzbijanje. Početkom godine izmjenama zakona produljeno je razdoblje primjene snižene stope PDV-a od pet posto na isporuku prirodnog plina, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, kao i grijanja iz toplinskih stanica, te donesen zakon prema kojemu trgovci imaju obvezu objavljivati cijene svojih proizvoda na mrežnim stranicama i tako omogućiti kupcima usporedbu.

Sabor je u 2025. donio i niz drugih zakona, Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na preferentnoj lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, te Zakon o fiskalizaciji s ciljem uvođenja tzv. fiskalizacije 2.0. Danom Hrvatske zastave proglasio je 5. lipnja, a u listu spomendana uvrstio i 3. svibnja kao Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Donio je i zakon koji omogućuje da se od 1. ožujka 2027. uvede novi sustav naplate cestarine na čitavoj mreži autocesta u Hrvatskoj, a koji predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine.

Zakonskim izmjenama iz ugostiteljskih objekata izbačeni su 'kladomati', a katalog kaznenih djela dopunjen je kaznenim djelom podmićivanja zastupnika. Izglasan je i prijedlog Domovinskog pokreta da se uklone spomenici koji veličaju velikosrpsku agresiju, te izmijenjen Zakon o društveno poticanoj stanogradnji kojim se mlađima od 45 godina omogućava potpora u vidu povrata 50 posto PDV-a ili punog iznosa poreza na promet nekretnina.

Izmjenama zakona o socijalnoj skrbi i o rodiljnim i roditeljskim potporama Sabor je proširio broj korisnika i povećao zajamčene minimalne naknade, te omogućio da jednokratnu novčanu naknadu od 1327 eura dobiju i posvojitelji, kao što ju dobivaju i biološki roditelji za novorođeno dijete. Povećao je također naknade za dugotrajna bolovanja i ukinuo dio bankarskih naknada. Radi uvođenja reda u područje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj, izmijenio je Zakon o strancima, a radi plaćanja grijanja po realnoj potrošnji Zakon o tržištu toplinske energije.

Niz zakona mijenjan je i zbog pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Nije izabran predsjednik Vrhovnog suda

Zahtjev SDP-a da se smijeni glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zbog političke pristranosti nije dobio zeleno svjetlo Sabora. Uhićenje glazbenika Mile Kekina i supruga saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin početkom travnja, na dan kada se glasalo o Turudiću, u Saboru je neslužbeno označio i početak predizborne kampanje za lokalne izbore održane 18. svibnja.

Od oporbenih inicijativa, zeleno svjetlo nije dobila ni inicijativa Možemo! za priznanje Palestine.

Sabor je u 2025. godini odradio i niz imenovanja. Godinu je započeo potvrdom novog ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, nakon što je njegov prethodnik Josip Dabro morao otići zbog objavljene snimke pucanja iz pištolja kroz prozor automobila u pokretu. Dabro se nakon ostavke na mjesto ministra poljoprivrede vratio u saborske klupe.

U srpnju izglasana je Nataša Mikuš Žigman za novu ministricu regionalnog razvoja i EU fondova nakon što je taj položaj napustio Šime Erlić zbog kandidature za zadarskog gradonačelnika na lokalnim izborima, na kojima je i pobijedio.

Za novu pravobraniteljicu za djecu na mandat od osam godina, izabrana je Tatjana Katkić Stanić, a za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Ines Pavlačić, čime je popunjeno mjesto koje je bilo upražnjeno od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje zbog, rekla je, problema u radu tog tijela.

Objavljen je i javni poziv za izbor novog predsjednika Vrhovnog suda nakon smrti Radovana Dobronića, no do kraja 2025. godine Sabor ga nije uspio izabrati jer, unatoč saslušanim kandidatima, već u trećem pokušaju izostaje dogovor predsjednika Republike kao ovlaštenog predlagatelja i vladajućih.

Nakon što su na lokalnim izborima pojedini zastupnici izabrani za gradonačelnike, Sabor je potvrdio njihove zamjene. Tako Peđu Grbina (SDP) mijenja Maria Blažina, a Suverenista Marijana Pavličeka Martin Kordić. Zastupnica Centra Viktorija Knežević, koja je bila zamjenica Ivici Puljku, napustila je Sabor i vratila se odvjetništvu, a zamijenio ju je Damir Barbir. Na mjesto potpredsjednika Sabora, umjesto Grbina, izglasan je Mišel Jakšić (SDP).

Prilikom povratka u saborske klupe, Josip Dabro (DP) je uvjetovao podršku novom ministru smjenom u Hrvatskim šumama, zbog čega je nakratko vladajuća većina bila na kušnji. Činilo se da visi o niti i prilikom glasanja o Zakonu o kaznenom postupku kada ga član vladajuće većine Željko Lacković (stranka Nezavisni) nije podržao, zbog čega se morala ponoviti procedura. Parlamentarna većina, međutim, ostala je stabilna. U nekoliko navrata vladajućoj većini u glasovanju pridružili su se i nezavisna Boška Ban te zastupnici NPS-a Ivica Baksa i Dubravko Bilić, koji su odbacili da to znači i njihov ulazak u vladajuću većinu.

U 2025. saborski zastupnici su osnovali saborsku nogometnu reprezentaciju na čelu s izbornikom Ivicom Kukavicom iz DP-a kako bi promicali sport, prijateljstvo i zajedništvo. Reprezentacija je dosad odigrala samo jednu utakmicu, protiv reprezentacije svećenika, no za 2026. godinu najavljuju nove.