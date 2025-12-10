Za micanje klečavaca više od 67.000 ljudi: 'Građani osjećaju da nešto ne valja u društvu...'

Više od 67.000 ljudi potpisalo je peticiju za micanje klečavaca s hrvatskih trgova u ime 18 ubijenih žena tijekom ove godine. Na Međunarodni dan ljudskih prava peticija, koju je pokrenula feministkinja i aktivistica Sanja Sarnavka, predana je ključnim institucijama, i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi i Ustavnom sudu. Inicijatorice peticije stava su da broj potpisa pokazuje da građani osjećaju da nešto ne valja u našem društvu. Potpisalo ju je jako puno muškaraca, "a to pokazuje da su i oni osvijestili problem".

- Moramo stati s ovim etiketiranjima, zabranama, diskriminatornim zahtjevima, od kojih su klečavci o kojima danas govorimo tek jedan segment onoga što ne valja u našem društvu. Klečavci rade nešto što nije dobro, a to je da u trenutku kad imamo puno zakona i niz međunarodnih konvencija koje zahtijevaju da države rade na postizanju što višeg stupnja ravnopravnosti spolova zahtijevaju da se žene vrate u 19. stoljeće. To je nešto što moramo spriječiti i zaustaviti - rekla je Sarnavka. Navela je da se molitelje i žene koje ne prijavljuju nasilje definitivno može dovesti u korelaciju.

- Ako netko poručuje budi pokorna, ako smo vidjeli ovaj čin gaženja ruža koje su stavljene u spomen mrtvih žena, možemo očekivati što bi se dogodilo i što se događa onima koje pokažu da nisu pokorne - rekla je Sarnavka. Nakon predaje potpisa, u tišini je položeno 39 ruža na Trgu bana Josipa Jelačića te je razvučen transparent s porukom: "Ovo je mjesto slobode". Potpredsjednik Sabora i čelnik DP-a, Ivan Penava, protivi se zabranama, a naveo je i što misli o zahtjevu inicijatorica peticije da se molitelji s trgova izmjeste na neku drugu lokaciju.

- On je nama poprilično totalitaran i neshvatljiv, našem načinu razmišljanja: slobodarskom, demokratičnom... Mi smo za to da svatko ima pravo izraziti svoj stav bilo gdje, naravno, koji nije radikalan, ekstreman. Smetaju li ljudi koji mole bilo gdje na javnim mjestima, idemo onda i Gay Pride i sve što promiče woke ideologiju maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da nam ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i građana - rekao je Penava.

Prozvao je inicijatore peticije da nemaju jednaki pristup svemu i svim temama.

- Mislim da je jasno da je tu riječ o jednoj ideologiji koja je vrlo ograničena, restriktivna i apsolutno ima crveno svjetlo ili spuštenu rampu što se tiče Domovinskog pokreta - zaključio je Penava.

Ministar branitelja Tomo Medved kaže da nije vidio peticiju.

- U konačnici niz je peticija kojima smo svjedočili. Vidjet ćemo kad pogledamo sadržaj te peticije pa ćemo razmotriti - naveo je ministar Medved.

Premijer Andrej Plenković povodom Međunarodnoga dana ljudskih prava izrazio je žaljenje zbog 18 femicida ove godine. Naveo je da se Vlada snažno suprotstavlja svim oblicima nasilja te da su poduzeli snažne mjere u prevenciji i kažnjavanju nasilja.

- Vladi je prioritet zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u Hrvatskoj, kroz stvaranje uvjeta za jednaka prava na obrazovanje, zdravstvo, sigurnost, socijalnu skrb i dom te promičući društvenu solidarnost u uvjetima kriza - poručio je Plenković. 