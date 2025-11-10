Obavijesti

News

Komentari 0
NOVOUREĐENA DIONICA

Za promet otvorena brza cesta Zabok - Krapina: 'Vrijedi 30 mil. €. U pripremi su i novi projekti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Za promet otvorena brza cesta Zabok - Krapina: 'Vrijedi 30 mil. €. U pripremi su i novi projekti'
Zagreb: Sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek istaknuo je da je riječ o projektu koji ispravlja dugogodišnju nelogičnost

Novouređena posljednja dionica treće faze spojne brze ceste između Krapine i Zaboka, u koju je uloženo ukupno uloženo 30 milijuna eura, u ponedjeljak je puštena u promet, a tom prilikom najavljeni su i novi infrastrukturni projekti u Zagorju.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek istaknuo je da je riječ o projektu koji ispravlja dugogodišnju nelogičnost.

DETALJI STRAVE Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva
Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

- Brza cesta završavala je u okviru autoceste. Sada cesta donosi novu prometnu dinamiku i otvara mogućnosti razvoja poslovnih zona na ovom području - rekao je Tušek.

Dodao je da se priprema dokumentacija za spajanje brze ceste s Poslovnom zonom Krapina Nova - zapad, za koju bi građevinska dozvola mogla biti izdana u roku godinu i pol dana. Podsjetio je i na druge strateške projekte, među kojima su spoj državne ceste 74 s D1 te izmještanje državne ceste prema Tkalcima, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata za Krapinu.

Uskoro dionica prema Mariji Bistrici i industrijskoj zoni Krapina Nova - zapad

- Svjedočimo velikom investicijskom ciklusu u cestovnu i željezničku infrastrukturu na sjeveru Hrvatske. Uskoro potpisujemo i ugovor o izvođaču radova na dionici Zlatar Bistrica - Marija Bistrica, vrijednoj 50 milijuna eura te nastavljamo s projektima u Poznanovcu i Novom Golubovcu - kazao je Tušek.

PREMIJER STIGAO NA SUD Plenković svjedočio na sudu. Prijetio mu tokar iz Zagorja!
Plenković svjedočio na sudu. Prijetio mu tokar iz Zagorja!

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istaknuo je kako su u pripremi novi projekti u Zagorju, među njima i oni koji će povezati cestu s industrijskom zonom Krapina Nova - zapad.

- Očekujemo uskoro potpisivanje ugovora i za dionicu prema Mariji Bistrici, do kraja godine potpis, a iduće godine početak radova. Ima još puno projekata u najavi, trenutačno u fazi projektiranja i ishođenja dozvola - najavio je Budimir.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar podsjetio je kako su prvi radovi na brzoj cesti počeli 2014. godine, a posljednja dionica izvedena je najbrže.

ZATVOREN PROMET Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

- Razvoj cestovne infrastrukture otvara prostor za privlačenje novih investicija. Drago mi je što se nastavlja i projekt prema Mariji Bistrici te uskoro kreće i spoj u Poznanovcu, što će dodatno potaknuti razvoj poslovnih zona u Bedekovčini i okolici - rekao je Kolar.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović naglasio je da će nova dionica znatno rasteretiti promet kroz naseljena mjesta.

- Otvaranjem ove dionice skraćuje se put prema Začretju, Zaboku, Zagrebu i Krapinskim Toplicama. Ova cesta pokazuje koliko je bila nužna i koliko doprinosi prometu u ovom dijelu županije - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025