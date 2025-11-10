Za promet otvorena brza cesta Zabok - Krapina: 'Vrijedi 30 mil. €. U pripremi su i novi projekti'

Novouređena posljednja dionica treće faze spojne brze ceste između Krapine i Zaboka, u koju je uloženo ukupno uloženo 30 milijuna eura, u ponedjeljak je puštena u promet, a tom prilikom najavljeni su i novi infrastrukturni projekti u Zagorju.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek istaknuo je da je riječ o projektu koji ispravlja dugogodišnju nelogičnost.

- Brza cesta završavala je u okviru autoceste. Sada cesta donosi novu prometnu dinamiku i otvara mogućnosti razvoja poslovnih zona na ovom području - rekao je Tušek.

Dodao je da se priprema dokumentacija za spajanje brze ceste s Poslovnom zonom Krapina Nova - zapad, za koju bi građevinska dozvola mogla biti izdana u roku godinu i pol dana. Podsjetio je i na druge strateške projekte, među kojima su spoj državne ceste 74 s D1 te izmještanje državne ceste prema Tkalcima, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata za Krapinu.

Uskoro dionica prema Mariji Bistrici i industrijskoj zoni Krapina Nova - zapad

- Svjedočimo velikom investicijskom ciklusu u cestovnu i željezničku infrastrukturu na sjeveru Hrvatske. Uskoro potpisujemo i ugovor o izvođaču radova na dionici Zlatar Bistrica - Marija Bistrica, vrijednoj 50 milijuna eura te nastavljamo s projektima u Poznanovcu i Novom Golubovcu - kazao je Tušek.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istaknuo je kako su u pripremi novi projekti u Zagorju, među njima i oni koji će povezati cestu s industrijskom zonom Krapina Nova - zapad.

- Očekujemo uskoro potpisivanje ugovora i za dionicu prema Mariji Bistrici, do kraja godine potpis, a iduće godine početak radova. Ima još puno projekata u najavi, trenutačno u fazi projektiranja i ishođenja dozvola - najavio je Budimir.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar podsjetio je kako su prvi radovi na brzoj cesti počeli 2014. godine, a posljednja dionica izvedena je najbrže.

- Razvoj cestovne infrastrukture otvara prostor za privlačenje novih investicija. Drago mi je što se nastavlja i projekt prema Mariji Bistrici te uskoro kreće i spoj u Poznanovcu, što će dodatno potaknuti razvoj poslovnih zona u Bedekovčini i okolici - rekao je Kolar.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović naglasio je da će nova dionica znatno rasteretiti promet kroz naseljena mjesta.

- Otvaranjem ove dionice skraćuje se put prema Začretju, Zaboku, Zagrebu i Krapinskim Toplicama. Ova cesta pokazuje koliko je bila nužna i koliko doprinosi prometu u ovom dijelu županije - poručio je.