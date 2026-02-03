Obavijesti

Za srijedu oglasili narančasto upozorenje! Stižu grmljavinska nevremena, kiša i jaki vjetar...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, DHMZ, Canva

Za srijedu su iz DHMZ-a oglasili i narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno...

Iza Hrvatske je period promjenjivog vremena. Pomiješalo se tu sunca, kiša, naoblake... A vremenski uvjeti neće se stabilizirati barem još nekoliko dana...

- Pretežno oblačno, povremeno s kišom, te u većini krajeva vjetrovito. Na Jadranu i predjelima uz njega lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te obilna oborina. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, u Dalmaciji i olujno jugo, Najniža temperatura zraka uglavnom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 12 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 4. veljače.

Foto: DHMZ

Za srijedu su iz DHMZ-a oglasili i narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno.

Narančasti meteoalarm zbog vjetra izdan je za splitsku i dubrovačku regiju.

- Očekuje se olujno jugo s udarima jačim od 75 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za splitsku i dubrovačku regiju u srijedu je na snazi i upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

Upozorenja su izdana i za riječku regiju (zbog udara vjetra, kiše i grmljavinskih nevremena), te kninsku i gospićku regiju zbog udara vjetra i kiše.

Meteoalarmi su u srijedu na snazi i za cijelu obalnu Hrvatsku. Dalmacija i Kvarner i Kvarnerić su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, a zapadna obala Istre i Velebitski kanal pod žutim upozorenjem.

Cijela obalna Hrvatska je pod upozorenjima zbog vjetra i u četvrtak, 5. veljače.

U četvrtak su na snazi i žuta upozorenja za splitsku regiju (udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme), riječku regiju (grmljavinsko nevrijeme), dubrovačku regiju (vjetar) i kninsku regiju (udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme)

Kraj tjedna također donosi kišu, temperature su u porastu...

Foto: DHMZ

