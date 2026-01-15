Za Troskota su Documenta, SNV, REKOM i Centar za mirovne studije terorističke organizacije

Višesatno aktualno prijepodne zaključio je u četvrtak zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pitanjem o zabrani Antife, podsjetivši da je u SAD-u nedavno proglašena terorističkom organizacijom, na što je premijer Andrej Plenković poručio da je 'a priori' protiv zabrana.

"Kod nas pod Antifu spadaju organizacije Documenta i REKOM koje su u kriminalizaciji Domovinskog rata otišle najviše, Srpsko narodno vijeće, Centar za mirovne studije, a na kraju dana cijeli Antifa pokret u Hrvatskoj kulminirao je s komunističkim prosvjedom u centru Zagreba gdje su se koristili simboli koji direktno udaraju na ustavno-pravni poredak Hrvatske”, kazao je Troskot, upitavši kada će Vlada dati prijedlog Saboru da se spomenute udruge i njihovo ponašanje proglasi terorističkom organizacijom.

"Politika koju mi vodimo kao Vlada, većina i HDZ-a nastoji braniti koncepciju normalne i tolerantne Hrvatske, ja sam a priori protiv zabrana, demokracija je pravo na izbor”, odgovorio mu je Plenković, dodavši da su jako tanke linije kada netko poput Možemo! u Zagrebu krene nešto zabrinjavati.

"Kada bi krenuli zabranjivati, to bi bila strateška pogreška i jako loše”, dodao je Plenković i naglasio da je temelj suvremene Hrvatske Domovinski rat. "Sigurno nećemo to podastrijeti Saboru dok sam ja predsjednik Vlade i HDZ-a....što manje zabrana, a što više uvažavanja i respekta”, poručio je.

"Ako nećete zabraniti, zašto ih onda financirate?”, uzvratio je Trokot pitanjem i ustvrdio da među saborskim zastupnicima ima agenata stranih obavještajnih službi.

"Nazivati nas terorističkom organizacijom je u najmanju ruku gnjusno i odvratno”, reagirala je SDSS-ova Dragana Jeckov.

Centar upozorio na rast cijena hrane, Plenković odgovorio da rast usporava

Damir Barbir (Centar) osvrnuo se na rast cijena hrane u Hrvatskoj, navodeći da su, prema podacima Eurostata, u prvih 11 mjeseci prošle godine cijene rasle prosječno 5,5 posto, što je brže nego u ostatku Europske unije.

Podaci za prosinac pokazuju da cijene hrane usporavaju, a u suzbijanju inflatornih pritisaka Vlada je donijela niz odluka, odgovorio mu je Plenković i dodao da su mnogi akteri na tržištu mogli voditi odgovorniju politiku.

"U tržišnoj ekonomiji kao država ne možemo provoditi politiku da određujemo cijene svega, akteri na tržištu bore se za dobit i s te strane nismo najzadovoljniji načinom kako su se mnogi ponašali u vremenima kada je država pokazala da su im svi jednako važni”, kazao je premijer.

Poručio je i kako dio mogu napraviti potrošači te poslati signal onima koji drže prevelike cijene.

Na pitanje Marina Miletića (Most) o problemu blokiranih, Plenković je kazao da se Vlada time bavila za vrijeme njegovog prvog mandata. Pozvao je građane da budu jako oprezni kada preuzimaju vlastite pravne obaveze koje imaju financijske reperkusije a još više kada preuzimaju solidarne dužničke uloge.

Na pitanje Krunoslava Katičića (HDZ) o ulaganjima u javni prijevoz u Zagrebu iz EU fondova, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naveo je da je nedavno realiziran projekt nabave 20 novih niskopodnih tramvaja vrijednih oko 50 milijuna eura.

Također potpisana su još dva ugovora vrijedna ukupno 111 milijuna eura za nabavku dodatnih 20 niskopodnih tramvaja i 62 nova električna autobusa.

Osim toga ulaže se u cestovnu i željezničku infrastrukturu, dodao je Butković.