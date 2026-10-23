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SIGURNOST ISPRED TRADICIJE

Zabrana kočija u Central Parku: Gradsko vijeće New Yorka izglasalo zabranu zaprega

Piše HINA,
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Zabrana kočija u Central Parku: Gradsko vijeće New Yorka izglasalo zabranu zaprega
Foto: Richard Gray
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Dan prije glasanja, Sindikat prometnih radnika koji predstavlja vlasnike i vozače prijevozničkih tvrtki, rekao je da će, ako se zakon usvoji od suda tražiti privremenu zabranu od suda "čim se tinta osuši"

Gradsko vijeće New Yorka u četvrtak je glasalo za zabranu kočija s konjskom zapregom na gradskim ulicama i u Central Parku počevši od lipnja 2028., što označava kraj povijesne turističke atrakcije i dugogodišnje industrije. Od 51 gradskog zastupnika, njih 40 ih je glasalo za zakon koji je podržao i gradonačelnik Zohran Mamdani. On je ranije ovaj mjesec najavio da će se industrija kočija s konjskom zapregom privesti kraju. Sedmero članova vijeća glasalo je protiv, a dvoje je bilo suzdržano.

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Podrška zabrani porasla je nakon smrti Romancha Mahajana, 18-godišnjeg turista iz Indije. Mahajan je 17. lipnja ispao iz kočije i podlegao ozljedama koje je zadobio u trenutku kad je konj pobjegao pošto se kočijaš udaljio da bi fotografirao Mahajanovu obitelj.

Predsjednik Donald Trump izrazio je skepticizam prema zabrani.

- Kada se u tom dijelu grada dogodi prometna nesreća, a puno ih je, ne zabranjujemo automobilima da uđu u Park. Pa zašto bismo to zabranjivali kočijama? Riječ je o velikoj tradiciji. Još jedan dio povijesti nestaje. Nedostajat će nam! - napisao je na Truth Socialu Trump, čije se poslovno carstvo nalazi u Trump Toweru, samo nekoliko minuta od Central Parka.

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Zakonom se od grada očekuje da do travnja osmisli plan tranzicije za radnike i da razmotri program kompenzacije onima koji upravljaju kočijama kako bi nastavili s poslovanjem te da se zajamči pomoći u zbrinjavanju njihovih konja. Prema tome prijedlogu konji se ne bi smjeli usmrtiti.

Dan prije glasanja, Sindikat prometnih radnika koji predstavlja vlasnike i vozače prijevozničkih tvrtki, rekao je da će, ako se zakon usvoji od suda tražiti privremenu zabranu od suda "čim se tinta osuši". To je navedeno u pismu poslanom korporativnom savjetniku grada New Yorka, Steveu Banksu.

- Ovo je možda prvi put u povijesti grada da je prethodno licencirana profesija zabranjena - stoji u pismu koje je potpisao glavni odvjetnik Arthur Schwartz.

- Predloženi zakon lišava vlasnika svake ekonomski korisne ili produktivne upotrebe njihove imovine - rekao je. Odluka je donesena nakon niza incidenata s kočijama, a među njima je i ugibanje nekoliko konja.

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Vožnje kočijama trenutačno stoje od 150 dolara za 45 minuta pa sve do nekoliko stotina dolara za prosidbu u kočiji.

I Central Park Conservancy, koji upravlja najposjećenijim gradskim parkom u SAD-u s 42 milijuna posjeta godišnje posjeta, podupro je pozive na zabranu uz objašnjenje da je riječ o "pitanju javnog zdravlja i sigurnosti".

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