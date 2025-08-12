Zabrinuti mještani Trešnjevke: 'Strah nas je daljnjih odrona ako nastave s gradnjom zgrade'

Ovo urušavanje prošloga tjedna nije bilo prvo urušavanje zbog tog gradilišta, nego čak treće od kraja prošle godine. Čim je počela gradnja, vidjelo se da to neće biti dobro. Znam da su suvlasnici susjedne zgrade Trakošćanske na brojevima 17 i 17/1 još krajem listopada prošle godine podnijeli prijavu građevinskoj inspekciji radi nezakonitoga građenja, odnosno rekonstrukcije, govori nam stanarka Trakošćanske ulice u Zagrebu dobro upućena u cijelu problematiku.

Podsjetimo, prošloga tjedna došlo je do ponovnog, ovoga puta velikog urušavanja gradilišta u Trakošćanskoj ulici 19, nakon čega je inspekcija ponovno izašla na teren i zatvorila gradilište.

Radili unatoč zabrani

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji i utvrdila nepravilnosti u gradnji. Slijedom navedenoga Građevinska inspekcija je zatvorila gradilište postavljanjem službenog znaka. Nadalje, kontrolnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je investitor, unatoč naređenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, nastavio s istima. Sukladno navedenom, protiv investitora Građevinska inspekcija poduzima zakonom predviđene prekršajne i kaznene mjere - odgovorili su na naš upit iz Državnog inspektorata.

Iz fotografija koje smo dobili, kao i iz onoga što smo zatekli neposredno na terenu, vidljivo je da se sad urušio i dio ceste, kolnog prilaza koji vodi kraj Trakošćanske 17 do zgrade na 17/1.

- Ovuda se više ne može proći autom niti se može parkirati, no strah nas je da će se urušavanje nastaviti te da će zahvatiti i temelje naših zgrada - govori zabrinuta stanarka.

Već prilikom iskopa, čim su počeli s radovima, govore nam, nastao je odron zemlje na nekretnini Trakošćanska 17/1, koji je prijetio daljnjim širenjem, što se kasnije i dogodilo. Odron su suvlasnici prvo prijavili upravitelju zgrade, GSKG, te je njihov predstavnik izašao na teren i sastavio zapisnik o utvrđenim nepravilnostima.

Suvlasnici tad predlažu hitnu sanaciju građevinske jame i osiguravanje potpornim zidom kako ne bi dolazilo do daljnje erozije tla. Predstavnica suvlasnika još 4. listopada 2024. traži da policija provede očevid, a policajci u izvješću konstatiraju kako je 2. listopada tijekom noći došlo do klizišta asfalta 2x2 metra koji se nalazi pored ulaza u stambenu zgradu.

- Investitori su 21. listopada nastavili s iskopima bez da su osigurali mjesto odrona - navodi se u prijavi Građevinskoj inspekciji.

Suvlasnici su potom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnijeli prijedlog za osiguranjem dokaza te zatražili građevinsko vještačenje stanja na nekretninama u Trakošćanskoj 17 i 17/1. Sud je prihvatio njihov prijedlog, odredio vještaka i zakazao vještačenje za početak travnja 2025. To su vještačenje suvlasnici platili oko 3500 eura, a nalaz i mišljenje još su u izradi.

Iz Građevinske dozvole koju je izdao nadležni gradski ured za nekretninu Trakošćanska 19, i u koji smo imali uvid, vidljivo je da investitori planiraju izgraditi stambeno-poslovnu građevinu sa 16 stanova i poslovnim prostorom - trgovinom na pet katova. Trebala bi imati 10 vanjskih parkiranih mjesta i 15 garažnih mjesta u podrumu građevine.

Na nepravilnosti u gradnji žalili su se i suvlasnici zgrade na Novoj cesti, kojima se gradilište naslanja na dvorišta.

’Nisu osigurali gradilište’

- Molili smo Građevinsku inspekciju da izađe na teren u više navrata. Dotični izvođači od prvog trenutka krše propise jer nisu osigurali gradilište prema našem dvorištu sa stražnje strane te je rupa koju su kopali za temelje bila bez zaštitne ograde. Morali smo se u niz navrata buniti i žaliti kako bi naša djeca mogla biti na sigurnom. Tamo imamo tobogane, djeca se igraju i mogla su upasti u rupu te se ozlijediti - kažu nam suvlasnici zgrade na adresi Nova cesta 66.

Čak tri odrona od početka gradnje pokazuju da se stanari ne žale bez razloga te da se opravdano boje za imovinu i vlastitu sigurnost.

- Ljudima koji žive na Trešnjevci, posebice u zoni tako intenzivne gradnje kao što su Nova cesta i Trakošćanska ulica, gdje trenutačno ima desetak gradilišta, ovo je zaista kap koja je prelila čašu - ogorčeni su suvlasnici.

Stanari Trešnjevke već su se ranije bunili zbog preizgrađenosti kvarta. Prije svega dva mjeseca prosvjedovali su zbog gradnje na zelenoj površini. Povod je tad bila građevinska dozvola koju je Grad Zagreb izdao za gradnju šesterokatnice na križanju Nove ceste i Žajine.

Nisu ni zaštitili gradilište sa stražnje strane

Iz fotografija čitatelja koje smo dobili vidljivo je da gradilište prema dvorištu zgrade na Novoj cesti u kojem se igraju djeca nije bilo zaštićeno ni osigurano