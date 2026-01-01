Zagorcu (69) eksplodirala stara petarda u ruci: 'Rane su teške'

Sinoć, 31. prosinca 2025. godine, nekoliko minuta prije ponoći, u Hižakovcu, 69-godišnji hrvatski državljanin zapalio je pirotehničko sredstvo staro nekoliko godina, koje je pronašao u ormaru, objavili su detalje slučaja s dočeka Nove godine iz PU krapinsko-zagorske.

Kako su naveli, 69-godišnjak je zapaljenu petardu bacio na polje iza dvorišta no ono isprva nije eksplodiralo.

- Nakon nekoliko minuta, 69-godišnjak pirotehničko sredstvo podigao je sa zemlje te je u tom trenutku došlo do njegove eksplozije, kojom prilikom je muškarac zadobio tjelesne ozlijede - napisali su iz policije.

U jutarnjim satima došao je nekako do Opće bolnice Zabok po pomoć. Liječnici su utvrdili kako su ozlijede teške.