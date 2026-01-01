Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U POLJU

Zagorcu (69) eksplodirala stara petarda u ruci: 'Rane su teške'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zagorcu (69) eksplodirala stara petarda u ruci: 'Rane su teške'
Foto: Borna Filić/PIXSELL

Petardu kojom se ozlijedio pronašao je u ormaru. Zapalilo ju je i bacio na polje. Kako nije eksplodirala, nakon nekoliko minuta ju je podigao pa mu je raznijela šaku

Sinoć, 31. prosinca 2025. godine, nekoliko minuta prije ponoći, u Hižakovcu, 69-godišnji hrvatski državljanin zapalio je pirotehničko sredstvo staro nekoliko godina, koje je pronašao u ormaru, objavili su detalje slučaja s dočeka Nove godine iz PU krapinsko-zagorske.

Kako su naveli, 69-godišnjak je zapaljenu petardu bacio na polje iza dvorišta no ono isprva nije eksplodiralo.

- Nakon nekoliko minuta, 69-godišnjak pirotehničko sredstvo podigao je sa zemlje te je u tom trenutku došlo do njegove eksplozije, kojom prilikom je muškarac zadobio tjelesne ozlijede - napisali su iz policije.

OPASNA PIROTEHNIKA Troje mališana ozlijeđeno u novogodišnjoj noći, jednom u ruci eksplodirala petarda
Troje mališana ozlijeđeno u novogodišnjoj noći, jednom u ruci eksplodirala petarda

U jutarnjim satima došao je nekako do Opće bolnice Zabok po pomoć. Liječnici su utvrdili kako su ozlijede teške.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.
LUDA ATMOSFERA

400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026