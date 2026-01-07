Oštećeno crijevo ispustilo plin, došlo do detonacije – 42-godišnjak ozlijeđen, popucala stakla na kući
Zagreb: Eksplozija tijekom zamjene plinske boce, popucala stakla, jedan čovjek je ozlijeđen
Prava drama odvijala se u obiteljskoj kući kada je, tijekom zamjene plinske boce, došlo do eksplozije koja je uznemirila stanovnike Centra Zagreba.
Prema dostupnim informacijama, 42-godišnji muškarac mijenjao je plinsku bocu u kući koju koristi 73-godišnjakinja. U trenutku puštanja plina i pokušaja paljenja plinskog štednjaka, oštećeno priključno crijevo počelo je ispuštati plin, što je u djeliću sekunde dovelo do eksplozije.
U kući bili muškarac i starica
U trenutku eksplozije u kući su se nalazili 42-godišnjak i 73-godišnja žena. Muškarac je pritom ozlijeđen, dok starica, srećom, nije stradala.
Na mjesto događaja brzo su stigle hitne službe. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je na licu mjesta, a utvrđeno je da je prošao s lakšim ozljedama.
Silina eksplozije oštetila je stakla na prozorima i vratima kuće, dok će se visina materijalne štete tek utvrditi.
Policija upozorava građane na oprez pri rukovanju plinskim bocama, jer i najmanje oštećenje može imati ozbiljne posljedice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+