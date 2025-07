Zagreb ima 204 nova majstora i majstorice zanata: Registrirano je preko 25.000 obrta u Gradu

Obrtnička komora Zagreb dodijelila je 204 diplome obrtnicima koji su položili majstorske ispite, čime je Zagreb dobio nove majstore i majstorice raznih zanata. Ovime je OKZ ponovno potvrdio vodeću ulogu u obrazovanju obrtnika u Hrvatskoj, kažu iz Komore.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:01 204 nova majstora položila su majstorski ispit pri Obrtničkoj komori Zagreb | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Na svečanoj dodjeli u prostorijama Hrvatske obrtničke komore u Ilici, u zgradi koju su izgradili upravo obrtnici, bio je i dogradonačelnik Luka Korlaet.

- Evo nas opet tradicionalno u Obrtničkoj komori Zagreb, u ovoj, rekao bih, najljepšoj zgradi u gradu, koja je jedinstvo arhitekture i obrta gdje se dodjeljuju diplome majstorima obrtnicima. Imam čast dodijeliti neke od tih diploma i drago mi je da Grad Zagreb kontinuirano podupire obrtnike u Zagrebu. Njih je jako puno, preko 25 tisuća je obrta registrirano u Zagrebu, i 33 tisuće obrtnika i obrtnica je zaposleno. To je 20 posto ukupnog broja obrtnika u državi. Zagreb kontinuirano pomaže obrtnike financijski. Ove godine je ta potpora čak sedam milijuna eura. Imamo i savjetodavnu pomoć kroz naš ured za gospodarstvo i zaista nam je stalo da obrti u Gradu posluju dobro jer oni znače jednu važnu tradiciju - rekao je Korlaet.

Zagreb: 204 nova majstora položila su majstorski ispit pri Obrtničkoj komori Zagreb | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

A ta tradicija utkana je u same početke grada, pa tako imamo Mesničku ulicu, Kožarsku, Mlinarsku, Kovačićevu. Sve su popularnije i srednje strukovne škole, koje u Zagrebu pohađa oko 20 tisuća učenika.

Potreba za zanatom je sve veća, rupa na tržištu ima, a mladi su ih sposobni prepoznati. Tako nedostaje bravara, vodoinstalatera, alatničara, armirača, autoelektričara, autolakirera, autolimara, cvjećara, dimnjačara, elektroničar-mehaničara, fasadera, instalatera kućnih instalacija, keramičar-oblagača, krojača, krovopokrivača i izolatera, ličilac-soboslikara, mesara, montera suhe gradnje, pekara, plinoinstalatera, podopolagača, rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima, staklara, tesara, tokara i zidara.

Zagreb: 204 nova majstora položila su majstorski ispit pri Obrtničkoj komori Zagreb | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za sva ova u Zagrebu deficitarna zanimanja, Grad Zagreb dodjeljuje i stipendije za učenike koji odluče da je to njihov životni put i upišu strukovnu srednju školu. - Uvijek se može ići na maturu i na fakultet, ali ako shvatiš da to nije za tebe, opet imaš zanat iz srednje škole. To je bila i moja logika - rekao nam je Filip, jedan od novih 204 majstora grada Zagreba.