Zagreb je spreman za Advent

U Zagrebu je sve spremno za još jedan Advent Zagreb koji počinje u subotu, 29. studenoga bogatim programom otvorenja na tri lokacije u središtu grada, a s obzirom na rezervacije i najave s mnogih tržišta optimistički se očekuju i turistički rezultati usporedivi s rekordnim godinama. Advent Zagreb najveća je adventska manifestacija u Hrvatskoj i organizacijski jedna od zahtjevnijih, u koju se intenzivno uključuju gotovo sve gradske službe. Održavat će se do 7. siječnja 2026. na mnogim lokacijama u Donjem i na Gornjem gradu. Svečani program otvaranja tradicionalno počinje u subotu poslijepodne na Trgu bana Jelačiča kod zdenca Manduševac, oko kojeg je postavljen adventski vijenac na kojem se simbolično pali prva adventska svijeća, čime se označava ulazak u došašće i otvara ovogodišnje adventsko izdanje. Program se potom nastavlja na Trgu kralja Tomislava gdje se predvečer otvara klizalište Ledeni park uz izvedbu baletne bajke na ledu Orašar, što će se prvi puta moći pratiti na velikim LED ekranima postavljenima na sjevernoj livadi uz klizalište. Nakon toga, pale se lampice na Zrinjevcu, čime završava program otvaranja.

Program otvaranja svake godine uz čelnike Grada Zagreba i njegove turističke zajednice okupi mnoge visoke uzvanike i mnogobrojnu publiku.

Visoka popunjenost smještaja za adventske vikende

"Prošle godine je u Zagrebu za vrijeme adventskih i novogodišnjih događanja, u trajanju od 39 dana, bilo oko 158 tisuća dolazaka turista i više od 300 tisuća noćenja, a sudeći prema dosadašnjem dijelu godine, optimistično gledamo i na njezin završetak te očekujemo rezultate usporedive s rekordnim godinama", kažu na upit Hine o turističkim očekivanjima od Adventa iz Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) koja je sa Gradom Zagrebom organizator Adventa.

Iz TZGZ-a iznose da Zagreb raspolaže s više od 22 tisuće komercijalnih kreveta koji su tijekom adventskih vikenda uvijek visoko popunjeni.

"TZGZ nema uvid u rezervacije u realnom vremenu, ali provjerom stranica platforme booking.com vidi se da je popunjenost vikendima u vrijeme Adventa već između 85 i 91 posto, ovisno o gledanom terminu. Prema iskustvima iz prethodnih godina, uz brojne građane Zagreba i domaće turiste dolazi i puno stranih i to tradicionalno najviše iz bližih europskih zemalja. Prošle godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, BiH, Italije, Slovenije i Srbije, a slično očekujemo i ove godine", poručuju iz TZGZ-a.

Više od sto kućica s raznom ponudom, sedam festivala i 90 koncerata

Ove se godine na Advent Zagreb vraćaju programi na Gornjem gradu nakon dvije godine pauze zbog obnove mnogih lokacija i to na Strossmayerovom šetalištu uz skulpturu A.G. Matoša, u Klovićevim dvorima, parku i tunelu Grič te na drugim lokacijama.

Uz Donji grad lokacije s programima su i na Kvaternikovom trgu te na jedan dan s humanitarnim ciljem i na Kennedyjevom trgu, u organizaciji četiri srednje škole i dva učenička doma.

Ukupno će se na Adventu naći oko 140 kućica s raznom ponudom, a i ove godine Advent Zagreb jedinstvenim čini ponuda kulturnih programa i sadržaja za sve uzraste sa sedam glazbenih festivala i više od 90 koncerata. Među njima je nastup osam zborova za svečanu atmosferu Badnjaka 24. prosinca prijepodne na Trgu bana Jelačića, gdje će 14. prosinca biti i tradicionalni koncert "Želim život" Zaklade Ana Rukavina.

Održat će se i jubilarna 10. kostimirana utrka Zagreb Advent Run 14. prosinca u podne sa nekoliko tisuća trkača, a u sve su uključena i kazališta, poput HNK i Male scene te drugih, gotovo svi gradski i privatni muzeji s platforme “Museums, Maybe”, prolaz Oktogon i Obrtnički, hotelske terase te mnoge ulice i trgovi s posebnim programima i adventskim uređenjem.