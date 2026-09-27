ZET sutra ne vozi, Zagrebu zbog štrajka prijeti kolaps! Pitali smo Grad što će biti s Bajsevima

Zagrrepčane u ponedjeljak očekuje kolaps javnog prijevoza zbog štajka vozača autobusa i tramvaja. Tek manji dio javnog prijevoza će biti dostupan građanima. Opcija je malo, a iz Grada su na potvrdili kako je jedan od izbora prijevoza Bajs.

Podsjetimo, štrajk su najavili sindikati ZET-a za ponedjeljak. Štrajk će započeti u 03:30 ujutro. Djelatnici ZET-a traže povećanje osnovice plaće.

Iz Hrvatskih željeznica navode da će vlakovi voziti prema redovnom voznom redu te da u gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, piše Jutarnji list.

- U jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu, što dodatno povećava kapacitet, jer je u dvostrukom sastavu moguće odjednom prevesti do 1000 putnika - ističu iz HŽ-a.

Napominju i da se na dijelu kolodvora i stajališta u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba zaustavljaju i regionalni te lokalni vlakovi iz smjera Zaboka, Koprivnice, Vrbovca, Ivanić-Grada, Siska i Karlovca.

Građanima će biti dostupni i taxiji. Prijevoznici su najavili kako su pripremljeni na veću potražnju u ponedjeljak.

- Dogovor ipak nije postignut! Sindikalne aktivnosti se nastavljaju! Danas je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata s upravama Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Unatoč pokušaju, dogovor o zahtjevima nije postignut. Sindikati ostaju pri svojim zahtjevima i nastavljaju s dogovorenim aktivnostima u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Hvala svim članovima i radnicima na iskazanom zajedništvu, podršci i odlučnosti. Zajedno smo jači! - poručuju iz Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske u objavi na društvenim mrežama....

Ako ostatak subote i u nedjelju nekim čudom ne dođe do dogovora štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3:30 sati. Zagreb bi praktički ostao bez javnog prijevoza, problem bi bio i odvoz otpada... Ne zna se koliko bi štrajk mogao trajati.

Odmah su se oglasili i iz Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a...

- Uprave Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja pozvale su u subotu predstavnike reprezentativnih sindikata u tim tvrtkama na sastanak uoči štrajka najavljenog za 3,30 sati u ponedjeljak, 28.09. Sastanak je sazvan kako bi Uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga još jednom dale priliku socijalnom dijalogu i približavanju stavova sindikata i poslodavca kako ne bi došlo do najavljenog štrajk. Unatoč dobroj vjeri, predstavnici reprezentativnih sindikata ispred Uprava obje tvrtke kao uvjet da do štrajka ne dođe postavili su proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupcima mirenja - stoji u priopćenju Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

Dalje navode:

Na primjeru Zagrebačkog holdinga, sindikati su u odnosu na zahtjev iznesen u postupku mirenja, zatraži dodatno povećanje osnovice (13% umjesto dosadašnjih 12%). Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a takvu ponudu reprezentativnih sindikata, koja je predstavljena kao uvjet da do štrajka ne dođe, nisu mogle prihvatiti.

Da dogovor nije postignut i da se u ponedjeljak ide u štrajk rekao je Hini predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Mumin Hodžić. Naveo je da su sindikati "smanjili" postotak povećanja osnovice plaće na 13 posto, kao i zahtjeve vezane uz naknade za noćni rad i drugu smjenu. "Odustali smo od puno stvari i ne mislimo više odustati ni od čega, pogotovo što druga strana nema nikakav drugi prijedlog osim onoga što je iznijela", rekao je.

Upitan hoće li se razgovori sutra nastaviti, rekao je da neće. "Mi smo danas u subotu podne došli, odazvali se sastanku, dali svoju ponudu s ciljem da ne dođe do štrajka, da se dogovorimo i da izbjegnemo kolaps koji će se dogoditi u ponedjeljak. Međutim, druga strana, koja cijelo vrijeme optužuje sindikate za neodgovornost, za ovo, za ono, došla je na sastanak da sasluša što ćemo mi to ponuditi, a oni nisu dali nikakvu ponudu", rekao je.

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković, u izjavi novinarima, rekao je da su bili totalno iznenađeni "ponudom" sindikalnih predstavnika jer su, kako je rekao, "tražili više nego što je bila njihova ponuda na kraju mirenja, tako da je sastanak neuspješno završio", a predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je kako očekuje da će arbitraža, početkom idućeg tjedna, "donijeti odgovor na pitanje koji su nužni poslovi koji se odvijaju za vrijeme štrajka".

Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga ranije su tražili povećanje materijalnih prava radnika, odnosno plaća, za 19 posto te sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće za 4,5 posto.