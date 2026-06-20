Ukrajinke šopingirale lažnim eurima po Zagrebu, našli im još novca u pretresu stana

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad četiri državljanke Ukrajine (35, 57, 67 i 40), koje se nalaze na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, zbog sumnje da su krivotvorile novac. Od sredine do kraja travnja 2026. godine u osam navrata su u optjecaj stavile najmanje 17 krivotvorenih novčanica, piše PU zagrebačka.

Ukrajinke su krivotvorenim novcem plaćale u različitim trgovinama, gdje su kupovale odjevne predmete, kozmetiku, obuću, prehrambene artikle i slično.

Policija je temeljem naloga suda obavila pretragu doma, drugih prostora i prijevoznih sredstava na području Centra koje koriste osumnjičene. Pronađena je određena količina novca koji će se, radi provjere originalnosti, dostaviti na vještačenje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.