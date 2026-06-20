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PRETRESLI IM STAN

Ukrajinke šopingirale lažnim eurima po Zagrebu, našli im još novca u pretresu stana

Piše Iva Tomas,
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Ukrajinke šopingirale lažnim eurima po Zagrebu, našli im još novca u pretresu stana
Zagreb: Maskirani razbojnici opljačkali Finu u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad četiri državljanke Ukrajine (35, 57, 67 i 40), koje se nalaze na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, zbog sumnje da su krivotvorile novac. Od sredine do kraja travnja 2026. godine u osam navrata su u optjecaj stavile najmanje 17 krivotvorenih novčanica, piše PU zagrebačka.

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Ukrajinke su krivotvorenim novcem plaćale u različitim trgovinama, gdje su kupovale odjevne predmete, kozmetiku, obuću, prehrambene artikle i slično.

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Policija je temeljem naloga suda obavila pretragu doma, drugih prostora i prijevoznih sredstava na području Centra koje koriste osumnjičene. Pronađena je određena količina novca koji će se, radi provjere originalnosti, dostaviti na vještačenje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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