Zagrebački gradonačelnik: Zakoni o prostornom uređenju i gradnji su protuustavni!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ustvrdio je u utorak da su prijedlozi zakona o prostornom uređenju, gradnji te energetskoj učinkovitosti "protuustavni" jer je Ustavom definirana ovlast jedinica lokalne samouprave da upravljaju svojim prostorom, a ne država.

"Smatram da su zakoni ovako kako su postavljeni, ako ne bude njihovih izmjena, protuustavni jer je Ustavom definirana ovlast jedinica lokalne samouprave da upravljaju svojim prostorom, a ne država", upozorio je Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare.

Upitao je kako on može biti odgovoran što neće biti riješena komunalna ili prometna infrastruktura za neke investitore ako oni u Gradu ne mogu usvajati i definirati dinamiku kojom se šire stambene zone u Zagrebu, jer onda više nemaju instrumente upravljanja svojim prostorom, i to trebaju građani isto tako znati.

Kaže da građani moraju shvatiti što znače "prozivke na nedonošenje urbanističkih planova uređenja u Zagrebu, koje često možemo čuti od resornog ministra (Branka Bačića)".

"Mi upravljamo gradom i to tako da se zone stambene izgradnje koje se šire po gradu šire postupno i na način da novi stanovi i stambene zgrade imaju svu bitnu društvenu i prometnu infrastrukturu", objasnio je Tomašević.

Podsjetio je da imamo 3000 stanova koje privatni sektor izgradi godišnje u zadnjih 10 godina, te 55.000 praznih stanova prema podacima tog istog resornog ministarstva te je upozorio da je u praznim stanovima, a ne u nedovoljnoj izgradnji stanova, problem cijene stanova.

Upitao je kako će izgledati promet u Zagrebu ako oni u Gradu više ne mogu donositi odluku kada će i kojom dinamikom usvajati urbanističke planove uređenja prema kojima investitori mogu graditi stanove.

"Što će biti i kako će izgledati promet ako odjednom imate na 80 lokacija nova naselja sa stambenom izgradnjom bez adekvatne prometne infrastrukture i kako da to tako brzo rješavamo kad imamo zakone koji nam daju zapravo manje instrumente da rješavamo imovinsko-pravne odnose za gradske prometnice i nerazvrstane ceste, u odnosu na međugradske prometnice", upitao je Tomašević.

"Graditi nova naselja odjednom bez da Grad može odlučivati o tome i bez adekvatne prometne infrastrukture, će stvoriti prometni kolaps", upozorio je Tomašević u utorak u prostorijama Ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost gdje je otvorio Centar za upravljanje prometom koji je već neko vrijeme u pokusnom radu.

Od 487 semaforiziranih raskrižja na novi sustav povezano 161

Istaknuo je da je trenutno na fizički i digitalni sustav tog Centra od 487 semaforiziranih raskrižja u Zagrebu, povezano njih 161. Do kraja godine očekuje da će ih biti 180, do kraja siječnja 2026. trebalo bi doći na 200, a do 2028. očekuju da sva semaforizirana raskrižja u gradu budu spojena na sustav.

Rekao je da su u tih gotovo 200 raskrižja uložili čak 20 milijuna eura, a u proračunu za 2026. za to su predvidjeli 10 milijuna eura.

Koristi su da će se moći pratiti promet u stvarnom vremenu, reagirati na nepredviđene događaje, a cijeli prometni sustav će biti protočniji i poticat će se javni prijevoz.

Na pitanje što je s otvaranjem sanirane hale na tržnici Dolac jer se zakupci žale da im roba propada, Tomašević je rekao da su građevinski radovi završili u roku te da su danas ušli zakupci u unutarnju halu Dolca i komunicirali s voditeljem podružnice Tržnice Zagreb.

Kaže da je državni inspektorat zatražio dopunu dokumentacije koju su iz Tržnica poslali, komunikacija s Državnim inspektoratom je korektna i vjeruje da će to brzo biti riješeno. Istaknuo je da zakupci neće plaćati zakupninu za studeni i prosinac, a o nekoj drugoj financijskoj pomoći treba vidjeti pravni temelj.