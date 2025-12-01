Obavijesti

News

Komentari 10
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Zagrebački HDZ o aferi Hipodrom: Možemo! je postao glavni zaštitnik korupcije

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebački HDZ o aferi Hipodrom: Možemo! je postao glavni zaštitnik korupcije
Zagreb: Kandidat za Predsjednika GO HDZ-a Ivan Matijević dao izjavu za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Umjesto da osudi korupciju i smijeni svoje inkriminirane kadrove, kazao je Matijević, Možemo ih štiti i tako faktički podupire korupciju.

Predsjednik Gradske organizacije HDZ‐a Grada Zagreba Ivan Matijević priopćio je u ponedjeljak da je stranka Možemo! od tobožnjih antikorupcionaša postala glavni zaštitnik korupcije, pozivajući se na USKOK-ovu optužnicu za aferu Hipodrom.

"USKOK je podigao optužnice za aferu Hipodrom protiv kadrova bliskih zagrebačkoj gradskoj vlasti i Možemo!. Optuženi su za izvlačenje javnog novca, krivotvorenje dokumenata i djelovanje u okviru zločinačkog udruženja", naveo je.  

Umjesto da osudi korupciju i smijeni svoje inkriminirane kadrove, kazao je Matijević, Možemo ih štiti i tako faktički podupire korupciju. 

REAKCIJE Selak Raspudić o Hipodromu: Tomašević je branio pogrešne ljude, optužnica to pokazuje
Selak Raspudić o Hipodromu: Tomašević je branio pogrešne ljude, optužnica to pokazuje

"Unatoč optužnici da je ukrao pola milijuna eura, Kosta Kostanjević je i dalje zadržan u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Osobnom intervencijom gradonačelnika Tomaševića, koji je dopustio izmjene sistematizacije radnih mjesta, optuženi Kostanjević, ostao je na visokoj plaći i privilegiranom položaju u ustanovi koju je opljačkao", rekao je Matijević.

Istaknuo je da se Možemo! godinama građanima predstavljaju kao moralna vertikala i tobožnji borci protiv korupcije, a sada na konkretnom slučaju pokazuju da su njezini glavni zaštitnici i podupiratelji.

"Mit o poštenju raspuknuo se na prvom koraku kao balon od sapunice", naveo je. 

OŠTRE REAKCIJE Možemo! nakon antifašističkog skupa o gradonačelnici Rijeke: 'Slijepa je pored zdravih očiju'
Možemo! nakon antifašističkog skupa o gradonačelnici Rijeke: 'Slijepa je pored zdravih očiju'

U aferi Hipodrom, za koju je u ponedjeljak podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.

Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića.

Prema optužnici, njih trojica su se od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. povezali u zločinačko udruženje radi stjecanja nepripadne koristi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025