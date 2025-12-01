Možemo! nakon antifašističkog skupa o gradonačelnici Rijeke: 'Slijepa je pored zdravih očiju'

Oštre reakcije stigle su iz stranke Možemo na izjave riječke gradonačelnice Ive Rinčić o skupu građana "Ujedinjeni protiv fašizma", kao i na izostanak policijske zaštite sudionika. Iz Možemo su poručili da se gradonačelnica "koja ne vidi da su se njeni građani u nedjelju okupili kako bi digli glas protiv nasilja, zabrana, prijetnji i mržnje, svrstala uz one koji relativiziraju pojave novog fašizma u našem društvu". Najavili su podizanje kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja koji su napali prosvjednike.

Podsjetimo, petero ljudi uhićeno je zbog protupravnog ponašanja tijekom i nakon antifašističkog marša u Rijeci.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Gradonačelnica Iva Rinčić imala je potrebu objasniti javnosti zašto u nedjelju nije bila sa svojim sugrađanima na skupu Ujedinjeni protiv fašizma i zašto taj skup nije podržala. Riječankama i Riječanima već je izostanak njene javne podrške bio vrlo jasna poruka, a objašnjenjem da se nije priključila jer je za neke "antifašizam veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom", uvrijedila je 2000 svojih sugrađana koji su jučer hrabro poručili da im je dosta nasilja i zabrana. Uvrijedila je i sve one koji su htjeli, a iz bilo kojeg razloga nisu mogli, jučer biti na skupu Ujedinjeni protiv fašizma - navode.

Iz Možemo navode da je "gradonačelnica koja ne vidi razliku između nasilnika koji bacaju baklje i petarde među ljude uzvikujući ZDS! i građana koji su se okupili da takvom nasilju kažu - dosta! - slijepa pored zdravih očiju".

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Gradonačelnica koja ne razumije da su se njeni građani u nedjelju okupili kako bi digli glas upravo za slobodu i obranu pozitivnih društvenih vrijednosti izraslih na temeljima antifašizma, svojim se "nerazumijevanjem" svrstala uz sve one koji izvrću i relativiziraju, kako povijesne istine, tako i sve pojave novog fašizma koji uzima maha u našem društvu.

Da, gradonačelnice, to je podjela - na dobro i zlo, na nasilje i nenasilje, na zabrane i slobodu, na nepoštivanje zakona i poštivanje zakona, na agresivne ulične obračune i mirne prosvjede, na zatucane i pametne... to je podjela u kojoj ne možete ostati po strani. Prejasna je, prekonkretna je da biste je mogli, u maniri svoje "nesvrstanosti", koristiti za održavanje vlastite tehnokraktske "neutralnosti".

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ta podjela ima svoje izvore, ima svoje reprezente, ima, nažalost, i projekciju budućnosti koja nije nimalo lijepa ako se agresija i nasilje ne počnu sprječavati i ne dokinu sad, dok još nije prekasno - navode.

Pozvali su Rinčić da pogleda u komentarima na društvenim mrežama kakve poruke prate ove skupove protiv fašizma koji su se održali u 4 grada u Hrvatskoj.

- Pogledajte i profile ljudi koji podržavaju vašu "neutralnost" i bit će vam jasno, iako je već i bilo jasno, u koju skupinu ste se svrstali i čiji aplauz ste dobili. A onda pogledajte i koje ste sve ljude razočarali okrećući im leđa nakon što su vas u svibnju podržali i dali vam povjerenje da vodite i zastupate Rijeku i riječki način života - tolerantan, miroljubiv, otvoren i hrabar.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Da, dobili ste mandat mijenjati Rijeku, ali u kontekstu vaše relativizacije fašizma i antifašizma, poruka "To namjeravam i učiniti" koju ste poslali - djeluje stravično. Jer mijenjati Rijeku, nakon što 2000 riječkih građana korača protiv nasilja i fašizma, a vi im se ne pridružujete, značiti samo jedno - vi želite drugačiju Rijeku - navode.

Vaša "najoštrija osuda svakog oblika nasilja" isprazni je pamflet jer dok ga "najoštrije osuđujete", zapravo ga relativizirate. Jučerašnje nasilje ima zakrabuljeno lice, desnicu u zraku, povik "za dom spremni" i NDH, i ima petarde i baklje koje baca među vaše građane. A vi pritom smišljate priopćenje o svojoj neutralnosti.

To što ste napisali da će "Rijeka uvijek biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja" je, krajnje licemjerno, ali nadamo se, i točno. Rijeka je već sada u prvim redovima te borbe ali u toj borbi nema riječke gradonačelnice - dodaju u priopćenju.

Izostankom adekvatne reakcije jučer se može “pohvaliti” i policija, dodaju iz Možemo!.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Nažalost moramo konstatirati da se uz policiju jučer nismo osjećali sigurno. Unatoč pravovremenim upozorenjima o dojavi skupljanja maskirane grupe u crnom, nespremni su ih dočekali, dozvolili da bacanje petardi u ljude potraje zaista dugo, sve uz skandiranje naziva Nezavisne države Hrvatske i izvikivanje pokliča ZDS.

Tom prilikom, dakle, policija NIJE pravovremenom reakcijom spriječila tu grupu u samom dolasku do trga bočnom ulicom, NIJE legitimirala okupljene zamaskirane osobe, NIJE privela one koji su bacali pirotehnička sredstva u ljude i izvikivali zabranjene pokliče te, naposlijetku, NIJE zaštitila mirno okupljene građanke i građane.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

S obzirom na to da smo u Rijeci svjedočili uhićenjima zbog mirnog i nenasilnog razvijanja palestinske zastave, propuštanje djelovanja od strane policije u ovim visoko opasnim situacijama je zaista zabrinjavajuće i otvara brojna pitanja. Jedno od njih je pitanje (ne)ujednačenog postupanja po zakonima Republike Hrvatske u pogledu procesuiranja počinitelja - zaključuju.

Najavili su da će, "kao odgovorne građanke i građani podići kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja koji su jučer doveli u opasnost ljude bacanjem pirotehničkih sredstava, izazivali nerede i koji su javno poticali na nasilje i mržnju te dostaviti dokaze". Tražit će, navode, da budu adekvatno procesuirani.

- Gradonačelnici Rinčić poručujemo da, umjesto da smišlja nemušta (ali i opasna) opravdanja za svoje ne(su)djelovanje, upotrijebi sva dostupna sredstva da se informira o epilogu policijskog djelovanja i provjeri je li policija poduzela sve korake za identifikaciju i procesuiranje počinitelja - zaključili su iz Možemo!.