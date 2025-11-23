Zagrepčani pojurili na Sljeme, gužve na žičari: 'Neizdrživo je'

Obavijesti

News

Komentari 11
Na Sleme, na Sleme...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: snimio čitatelj 24sata

Vožnja traje oko 20 minuta, a trasa je duga oko 5 km. Svaka kabina može primiti do 10 ljudi i opremljena je vanjskim prostorom za skije i sportsku opremu...

Zagrepčani su u subotu pojurili na Sljeme nakon što je pao snijeg. Isti scenarij dogodio se i u nedjelju. Nastala je gužva na sljemenskoj žičari, stvorila se dugačka kolona. Mnogi su u rukama držali sanjke i s nestrpljenjem čekali 'osvojiti vrh'. 

DOLOVE I BRIJEG... Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..
Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..

Čitatelji su nam slali fotografije reda koji se stvorio. 

- Neizdrživo je čekati u redu. Kao da je cijeli Zagreb došao ovdje - pisali su nam. 

Svaka kabina može primiti do 10 ljudi i opremljena je vanjskim prostorom za skije i sportsku opremu. Fleksibilne klupice unutar svake kabine omogućuju prijevoz osoba s invaliditetom ili bicikala. Kabine su vrste Omega IV, švicarskog proizvođača kabina CWA.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Žičara Sljeme povezuje Gračansko dolje u Zagrebu s vrhom Medvednice (Sljeme). Vožnja traje oko 20 minuta, a trasa je duga oko 5 km. Žičara nije besplatna za sve - građani s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu vožnju, dok ostali plaćaju kartu (šest eura jednosmjerno ili 10 eura povratno). Djeca, učenici, studenti i umirovljenici imaju snižene cijene (oko 2-4 €).

Foto: snimio čitatelj 24sata

Do donje stanice dolazi se tramvajem linije 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) ili autobusom, a kod stanice postoji i podzemna garaža (parking se naplaćuje). Radno vrijeme ovisi o sezoni i vremenskim uvjetima.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Komentari 11
