Zagrepčani pojurili na Sljeme, gužve na žičari: 'Neizdrživo je'

Zagrepčani su u subotu pojurili na Sljeme nakon što je pao snijeg. Isti scenarij dogodio se i u nedjelju. Nastala je gužva na sljemenskoj žičari, stvorila se dugačka kolona. Mnogi su u rukama držali sanjke i s nestrpljenjem čekali 'osvojiti vrh'.

Čitatelji su nam slali fotografije reda koji se stvorio.

- Neizdrživo je čekati u redu. Kao da je cijeli Zagreb došao ovdje - pisali su nam.

Svaka kabina može primiti do 10 ljudi i opremljena je vanjskim prostorom za skije i sportsku opremu. Fleksibilne klupice unutar svake kabine omogućuju prijevoz osoba s invaliditetom ili bicikala. Kabine su vrste Omega IV, švicarskog proizvođača kabina CWA.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Žičara Sljeme povezuje Gračansko dolje u Zagrebu s vrhom Medvednice (Sljeme). Vožnja traje oko 20 minuta, a trasa je duga oko 5 km. Žičara nije besplatna za sve - građani s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu vožnju, dok ostali plaćaju kartu (šest eura jednosmjerno ili 10 eura povratno). Djeca, učenici, studenti i umirovljenici imaju snižene cijene (oko 2-4 €).

Foto: snimio čitatelj 24sata

Do donje stanice dolazi se tramvajem linije 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) ili autobusom, a kod stanice postoji i podzemna garaža (parking se naplaćuje). Radno vrijeme ovisi o sezoni i vremenskim uvjetima.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata