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NEVJEROJATNO

Zagrepčanin mailom prijetio ženi. Policija mu našla streljivo, bombe, 6000 tableta...

Piše Veronika Miloševski,
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Zagrepčanin mailom prijetio ženi. Policija mu našla streljivo, bombe, 6000 tableta...
Cyber kriminal sve je češća pojava | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Policija sumnjiči 51-godišnjaka za prijetnje ženi i preprodaju metadona, a u kući na Peščenici pronašla je streljivo, eksplozivnu tvar i tablete.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom kojeg sumnjiči za prijetnje, nedozvoljeno posjedovanje oružja i trgovinu drogom. U četvrtak, 15. listopada, pretražila je kuću kojom se koristi na Peščenici i ondje pronašla streljivo, eksplozivnu tvar, tablete heptanona, kokain i digitalnu vagu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Prema navodima policije, muškarac je 8. listopada ženi na njezinu službenu adresu elektroničke pošte poslao poruku prijetećeg sadržaja. Poruka je kod nje izazvala strah za vlastiti život i život članova obitelji, a policija sumnja i da je osumnjičeni ranije prijeteće poruke slao na adrese nekoliko državnih upravnih organizacija.

Policija sumnja da je 51-godišnjak nabavio veće količine metadona radi daljnje preprodaje. Navodno ga je skrivao, vagao i prepakiravao u kući na Peščenici, a zatim prodavao. Pretragom su policajci pronašli 212 kutija i 180 blistera tableta heptanona jačine 5 mg, kao i dodatne blistere i kutiju s ukupno 13 takvih tableta.

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U kući su pronašli i 35 komada različitog streljiva, među kojim se nalazilo streljivo s eksplozivnim, zapaljivim i pancirnim projektilima. Oduzeli su devet markirača za vježbovnu tromblonsku minu, projektil vježbovnog metka za ručni bacač te staklenku s 244 grama crnog baruta. Policija je pronašla i dva pakiranja kokaina, ukupne mase 2,99 grama, te digitalnu vagu.

Nakon istraživanja policija je osumnjičenog predala pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Policija podsjeća da građani u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija mogu dragovoljno predati oružje nadležnom tijelu prije početka primjene policijskih ovlasti, bez pokretanja kaznenog ili prekršajnog postupka.

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