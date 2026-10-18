Zagrepčanin mailom prijetio ženi. Policija mu našla streljivo, bombe, 6000 tableta...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom kojeg sumnjiči za prijetnje, nedozvoljeno posjedovanje oružja i trgovinu drogom. U četvrtak, 15. listopada, pretražila je kuću kojom se koristi na Peščenici i ondje pronašla streljivo, eksplozivnu tvar, tablete heptanona, kokain i digitalnu vagu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema navodima policije, muškarac je 8. listopada ženi na njezinu službenu adresu elektroničke pošte poslao poruku prijetećeg sadržaja. Poruka je kod nje izazvala strah za vlastiti život i život članova obitelji, a policija sumnja i da je osumnjičeni ranije prijeteće poruke slao na adrese nekoliko državnih upravnih organizacija.

Policija sumnja da je 51-godišnjak nabavio veće količine metadona radi daljnje preprodaje. Navodno ga je skrivao, vagao i prepakiravao u kući na Peščenici, a zatim prodavao. Pretragom su policajci pronašli 212 kutija i 180 blistera tableta heptanona jačine 5 mg, kao i dodatne blistere i kutiju s ukupno 13 takvih tableta.

U kući su pronašli i 35 komada različitog streljiva, među kojim se nalazilo streljivo s eksplozivnim, zapaljivim i pancirnim projektilima. Oduzeli su devet markirača za vježbovnu tromblonsku minu, projektil vježbovnog metka za ručni bacač te staklenku s 244 grama crnog baruta. Policija je pronašla i dva pakiranja kokaina, ukupne mase 2,99 grama, te digitalnu vagu.

Nakon istraživanja policija je osumnjičenog predala pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Policija podsjeća da građani u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija mogu dragovoljno predati oružje nadležnom tijelu prije početka primjene policijskih ovlasti, bez pokretanja kaznenog ili prekršajnog postupka.