Zagrepčanka godine je Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica obitelji malene Madine Hussiny

Nakon prošlogodišnje dodjele nagrade Zagrepčanka godine Alemki Markotić, ove godine tu nagradu dobila je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić, koja radi s žrtvama nasilja, migrantima, manjinama.

Ona je bila i odvjetnica obitelji Madine Hussiny, za čiju smrt je po presudi kriva Republika Hrvatska. Izabrana je s 29 glasova za i 5 suzdržanih. Uz priznanje dolazi i 50.000 kuna.

- Sanja je svojim predanim radom stala uz žrtve i učinila naše društvo boljim. A. protiv Hrvatske. Važan predmet za rodno uvjetovano nasilje nad ženama koje se kontinuirano vraća u našu zemlju. U tom predmetu je bilo iznimno važno dokazati da iako imamo čak solidne zakone, njihova primjena ne funkcionira. Upravo taj slučaj nas tjera da primjena zakona bude jača. S.M. protiv Hrvatske. Prvi puta je slučaj prisilne prostitucije, jer tu se radi o slučaju 22 - godišnje djevojke koja je bila prisiljena na prostituciju, se povezala s konceptom trgovanja ljudima. To je predmet koji je ostavio traga u cijeloj Europi. M.H. protiv Hrvatske, odnosno slučaj djevojčice Madine. O tom predmetu stvarno ne trebam govoriti, svi ga znate. Još ću izdvojiti predmet oko prava na udomiteljstvo od strane istospolnih partnera. Tim probojem kojeg je Sanja Bezbradica Jelavić napravila štiteći pravo istospolnih parova na udomiteljstvo zasigurno je digla ljestvicu zaštite ljudskih prava u RH. Radila je na kaznenim djelima višestrukih silovanja i premlaćivanja. Ona je koncept rodno uvjetovanog nasilja ugradila u sudsku praksu RH. Sanja staje uz slabije i nemoćne, ali isto tako i ona sama plaća cijenu. Sjetimo se kako je policija u slučaju male Madine ušla u odvjetnički ured, što je nevjerojatno za 21. stoljeće. Policija je ušla u njen ured i htjela zaplijeniti dio dokumentacije. Za kraj, kako je ona sama rekla kad je doživljavala taj pritisak: Nije me bilo strah ali sam naišla na trenutak u kojem moram birati put. Jedan je onaj lakši koji uključuje odustajanje. Ako izaberete taj put, više se ne možete nastaviti baviti svojim poslom. Drugi put je bilo ustrajati, raditi na predmetu. To je bio teži put, ali ispravan. Svakog čovjeka pokreće njegova savjest, a moja savjest je u ovom trenutku mirna jer sam odvjetnički posao obavila kako treba'. Mislim da s ovim citatom možemo zaključiti da Sanja Bezbradica Jelavić zasluženo bodije nagradu Zagrepčanka godine - rekao je Gordan Bosanac.

Renato Petek (SDP) izrazio je zadovoljstvo ovim izborom.

- Protekle četiri godine je nekoliko nas u Odboru bilo nezadovoljno jer kandidatkinje nisu zadovoljavale uvjete natječaja, duh natječaja. Vrlo je jasno propisano koje uvjete treba zadovoljiti kandidatkinja. Osoba koja se bavi afirmacijom ženskog prava, ravnopravnosti spolova, osoba koja se zapaženo borila za jednaka prava. Prošle godine smo imali Zagrepčanku preko reda kako smo ju nazvali, imali smo razne situacije i kandidatkinje. Sada je Odbor imao izbor vrlo zanimljivih kandidatkinja. Veliko mi je zadovoljstvo dati glas za ovakvu kandidatkinju upravo jer potpuno zadovoljava sve uvjete i uklapa se u duh javnog poziva. Ona je savršena kandidatkinja koja će, nadam se, biti izabrana - rekao je Renato Petek i zaključio da će ju SDP svakako odabrati.

S njim se slaže i Rada Borić.

- Prvi puta se nagrada Zagrepčanka godine dodijelila 2007. I te godine je nagradu trebala dobiti Neva Tolle, osnivačica prvog skloništa za žene za djecu. Te godine, gradonačelnik Bandić je tu odluku izmijenio pa ju nije dobila. Drago mi ej da smo tu povijesnu nepravdu ispravili nagradom Grada Zagreba. Ovdje doista imamo ženu koja je ove godine postigla sve te rezultate. Nažalost, zadnjih godina ova nagrada za Zagrepčanku godine je bila politička trgovina. Zadnje dvije godine nagradu su dobile dvije žene jer su ili žene ili jer su uspješne, no ne uklapaju se svim kriterijima u ovaj natječaj. Kolegica Sanja Bezbradica Jelavić ovo zaslužuje iz puno razloga. Po prvi puta imamo pravu Zagrepčanku godine - rekla je Rada Borić.

Od više kandidatkinja, posebna komisija i Odbor za javna priznanja predložili su upravo nju zbog predanog dugogodišnjeg angažmana na zaštiti ljudskih prava najranjivijih društvenih skupina. Uz pravno zastupanje žena žrtava nasilja i njihove djece, odvjetnica Bezbradica Jelavić je, kako se navodi u obrazloženju prijedloga za dodjelu nagrade, svojim znanjem, stručnošću, ustrajnošću i bezgraničnom empatijom pomogla velikom broju žrtava kaznenih i prekršajnih djela u ostvarivanju njihovih zajamčenih prava.

Izniman napor od kraja 2017. do kraja 2021. uložila je u pravno zastupanje afganistanske obitelji tragično stradale djevojčice Madine Hussiny koja je poginula na pruzi od hrvatske granice prema Šidu nakon što ih je hrvatska policija nezakonito izbacila s hrvatskog teritorija. Bezbradica Jelavić ih je zastupala pred hrvatskim tijelima vlasti i sudovima u ostvarivanju prava na azil i zaštitu, a pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u studenom lani izborila je presudu u kojoj je utvrđeno da su hrvatske vlasti povrijedile cijeli niz temeljnih ljudskih prava te obitelji koja je bježala pred talibanskim terorom, uključujući i pravo na život djeteta.

