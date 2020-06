Zaiskrilo između Škore i Bage: 'Nećete sa mnom tako pričati!'

<p><strong>Miroslav Škoro </strong>gostovao je na <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/skoro-uz-dnevniku-nove-tv-domovinski-pokret-osvojit-ce-minimalno-23-24-mandata---609204.html" target="_blank">Novoj TV</a>. Govorio je o svom programu i izlasku na izbore, a onda ponovio i s kim neće koalirati.</p><p>"Ima ljudi s kojima nećemo, to su ti žetončići, gospodin <strong>Pupovac </strong>kao etnobiznismen, čovjek koji jednostavno i opet muti vodu, vidimo to sada…", rekao je Škoro.</p><p><strong>SDP? Restart?</strong></p><p>"Mislim da SDP neće biti u priči kada su u pitanju… Mi smo zadnja brana da se SDP ne vrati na vlast u Hrvatskoj".</p><p><b>Škoro se vidi kao premijer, a Plenkovića vidi kao šefa diplomacije</b></p><p>"A kad je HDZ u pitanju mislim da gospodin<strong> Andrej Plenković </strong>svojim izjavama i tim svojim pomalo bahatim nasilničkim ponašanjem koje manifestira u zadnje vrijeme, a i rezultatima ne zavređuje više biti premijer u Hrvatskoj", rekao je Škoro i dodao kako je spreman biti premijer. Dodao je kako bi Plenković mogao biti njegov ministar vanjskih poslova.</p><h2>Sestra - nositeljica liste</h2><p>Na pitanje o svojoj sestri koja je nositeljica liste u četvertoj izbornoj jedinici dosta se uzbudio</p><p>"Ako ćemo o mojoj sestri, nisam je stavio na mjesto u HEP-u, nego na streljanu. Ona je kao profesorica i majka koja živi u Našicama oličenje te izborne jedinice", rekao je.</p><p>Na pitanje hoće li mu ona pobjeći kod nekoga u izbornoj noći, rekao je:</p><p>"Tko? Moja sestra? Neće nitko pobjeći".</p><p>Na pitanje je li pošteno da je nositelj liste u drugoj izbornoj jedinici, iako ne živi tamo rekao je:</p><p>"Ja idem u izbornu jedinicu gdje ću napraviti najbolji rezultat".</p><p>Nije li to varanje?</p><p>"Mogao sam biti u kojoj god hoću, naš izborni zakon je loš, ali sad je tako. Ja ću ga promijeniti".</p><p>Škoro je potom pokušao nešto reći o državnom odvjetniku, no Bago mu je počeo postavljati novo pitanje.</p><p>"Nećete sa mnom tako razgovarati, stalno me prekidate. Žalit ću se upravi", rekao je i nasmijao se.</p><p>Bago ga je pokušao upitati o postavljanju predsjednika uprava strateških kompanija, a Škoro mu je upao u pola pitanja rekavši:</p><p>"Koji dio riječi odgovornost nije jasan, ne može neko upropastiti<strong> Đuru Đakovića </strong>i onda otići u drugu kompaniju. Kad netko nešto upropasti odgovara mišlju, riječju, imovinom i prosutom. Amen", rekao je Škoro.</p><p> </p>