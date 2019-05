Zaklao je susjedu zbog međe: 'Žao mi je, imao sam sinkopu'

Smatram se krivim, izjasnio se Džemal Merdanović (73) na Županijskom sudu u Rijeci gdje mu je u ponedjeljak počelo suđenje za jezivi zločin ubojstva Milke Grivičić (55) na Gornjem Zametu prošlog ljeta, koju je višestrukim ubodima usmrtio hladnim oružjem.

- Taj dan bio sam u vrtu i išao oprati neke špalete kad sam je čuo kako otvara kapiju. Ne znam što mi se taj tren dogodilo. Kad sam je ugledao kao da mi se sve u glavi nakupilo, sva patnja koju smo prošli, što su nam sve napravili kroz godine, što nas još čeka, ne znam što se desilo, bilo je to iznenada. Došlo mi je sve crno, imao sam sinkopu, nisam bio svjestan sebe. Uzeo sam nož i ne znam što sam napravio. Bio sam van sebe. Tek kasnije sam saznao što je bilo i da mogu vratiti vrijeme, vratio bih bez obzira što smo patili toliko i što sam od svih nadležnih tražio pomoć, ali mi nitko nije izašao u susret. Jako mi je žao i izvinjavam se obitelji Grivičić jer znam što prolaze jer sam i sam izgubio sina. Ne mogu živjeti s tim, jako mi je teško, smršavio sam 20 kila, ne spavam, a teško je i mojoj obitelji, svi pate - jecao je Merdanović na sudu.

Dodao je kako je godinama trpio "maltretiranje" od susjeda, koji su ga, tvrdi, svakodnevno vrijeđali kao i pokojnog mu sina, nazivali Mudžahedinom i balijom, prijetili, prevrtali cvijeće u lončanicama te tijekom utakmice na prošlom nogometnom svjetskom prvenstvu do 23 sata bušili zid bušilicom. Više puta naglasio je kako je "živjeti pored njih bilo gore nego na Manjači".

Tvrdi kako im je zbog dugogodišnjeg spora oko zajedničkog i jedinog prilaza kućama nudio rješenja u smislu pronalaska novog prilaznog puta ili prodaje svoje kuće za manju cijenu, no i da je s njima razgovarao samo preko odvjetnika jer se s njima, tvrdi, nije moglo sporazumjeti. Svjedočio je i da nije istina da je neposredno nakon ubojstva vikao i na majku pokojne Grivičić prijeteći da će i nju ubiti te da nije čuo pokojnu kako nakon uboda zaziva pomoć.

- To je laž. Ja nikad nikoga nisam vrijeđao ni prijetio jer mi to vjera ne dopušta. Ja držim do Kurana i poštivam sve. Meni vjera ne dozvoljava da nekog vrijeđam jer se to vraća meni. Ja sam uzoran bio cijeli život, svima sam pomagao, nikad se s nikim nisam posvađao. Da je netko drugi bio na mom mjestu odavna bi to napravio - kazao je Merdanović koji smatra da je bio isprovociran iako su i mnogi susjedi u kvartu s Merdanovićima bili u zategnutim odnosima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Mi smo pokušavali biti mirni dok ta uvjetna ne prođe. Da sam znao da će se ovo desiti mi bi odavno odselili - dodao je Merdanović dok ga je sutkinja podsjetila da se zločin dogodio upravo dok je trajala prijašnja uvjetna kazna koja je bila rezultat tek jednog od više postupaka koji se protiv supružnika Merdanović, a u vezi prilaznog puta te prijetnji prema susjedima, vode na riječkom sudu.

Suđenju je prisustvovala i Džemalova supruga Slavica, koju se pak tereti za kazneno djelo sprječavanja dokazivanja, u biti makinaciju oko nadzorne kamere i uređaja za snimanje na njihovom posjedu, koju je, tvrdi optužba, uklonila neposredno nakon ubojstva znajući da bi snimke mogle poslužiti kao dokaz.

Ona se izjasnila kako se ne smatra krivom. Slušajući svjedočenje svoga supruga nekoliko puta je zaplakala, a kada je došlo vrijeme da i sama svjedoči iznenada joj je pozlilo te je hitnom službom prevezena u riječku bolnicu.

Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 31. srpnja prošle godine, oko 13.10 sati, kada je Milka Grivičić došla u posjet majci kojoj je redovito donosila lijekove i hranu, a koja s ubojicom i njegovom suprugom dijeli isti prilazni put koji vodi do ulaznog praga kuće prvih susjeda.

Džemal Merdanović tereti se da je sačekao nesretnu ženu dok je prolazila uskim puteljkom, koji je od prije bio predmet sudskog postupka dviju "zaraćenih" obitelji. Napao ju je nožem oštrice duge 21 centimetar te joj zadao višestruke ubodne rane u trbuh, prsni koš, ruku i glavu, od kojih je nesretnica ubrzo preminula.

Džemalova supruga Slavica Merdanović optužena je da je istog dana, nakon ubojstva, a prije no što su istražitelji počeli s pretragom njihove kuće i posjeda, isključila i sakrila uređaj za video-snimanje povezan s nadzornim kamerama u dvorištu. Tereti se da je to učinila jer je znala da su kamere mogle zabilježiti ubojstvo, pa je tako željela onemogućiti istragu da ima i taj dokaz protiv supruga.

Također, policijska istraga nakon ubojstva pokazala je da je u kući Merdanovića postojao arsenal oružja (ručna bomba M75 kao i 51 komad vojnog streljiva raznih kalibara) te ručni bacač raketa, koji su zaplijenjeni.

Istragom je utvrđeno da pozadina zločina leži u neriješenim imovinsko-pravnim osnosima te narušenim međususjedskim odnosima, tj. da između Merdanovića i obitelji žrtve postoji višegodišnji spor vezan za korištenje prilaznog puta, jedinog kojim se može doći do povezanih kuća obitelji ubojice i žrtve.

Zbog toga su Merdanovići nebrojeno puta upućivali prijetnje, kako pokojnoj Milki Grivičić, tako i njenoj majci Anki Jakovljević, te je protiv istih pokrenuto nekoliko optužnica zbog kaznenih djela ozbiljne prijetnje.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, samo pet dana prije ubojstva protiv navedenih supružnika podignuta je posljednja u nizu optužnica zbog prijetnje, dok su u vrijeme jezivog zločina iza sebe već imali jednu pravomoćnu presudu na koju ih je riječki Općinski sud osudio u siječnju 2016. godine zbog 'sprečavanje službene osobe u obavljanju dužnosti'.

Tada im je oboje izrečena kazna od deset mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Riječ je o slučaju koji se dogodio u srpnju 2012. godine kada je sudski ovršitelj došao do njihove kuće i posjeda kako bi proveo privremenu mjeru određenu rješenjem Općinskog suda u Rijeci, a radilo se o osposobljavanju za nesmetan prolaz prilaznog kupa, na kojem je Merdanović zavario kapiju.

Supružnici su ovršiteljici zabranili izvršenje dužnosti, vikali i galamili da nitko ne smije prolaziti tim putem i otključavati kapiju, a Džemal je uz neprijateljski vokabular i agresivno gestikulirao rukama. Slavica Merdanović u jednom trenutku je čak počela puštati plin iz plinske boce, držeći uz nju upaljač i prijeteći će se ubiti, ali da nitko tamo neće ništa raditi. Zbog takvog ponašanja sudska ovršiteljica se uplašila i otišla neobavljenog posla.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slavica Merdanović je godinu prije ubojstva bila i pritvorena pod sumnjom da je prijetila majci ubijene Milke Grivičić da će je ubiti te krenula na nju krampom. Majak ubijene žene, Anka Jakovljević (77), nakon nenadoknadivog gubitka ispričala je kako je njena obitelj godinama prolazila kalvariju s Merdanovićima te da je zločin najgora kulminacija neugodnosti koje su proživljavali mnoge godine.

Naime, priča oko vlasničkih odnosa vezanih za puteljak na kojem se dogodilo ubojstvo poprilično je zamršena. No postoji pravomoćna i ovršna presuda Općinskog suda u Rijeci iz 2013. godine kojim je uknjiženo pravo služnosti staze, ukupne površine od 21 kvadrata, u korist Milke Grivičić, vlasnice kuće uz Merdanovićevu.

To bi značilo da joj je sud još tada odobrio korištenje jedinog puteljka kojim može stići do svoje kuće.