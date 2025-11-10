Obavijesti

Žalac danas mora u Remetinec

Šibenik: Andrej Plenković s ministrima na konferenciji "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova" | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Bivša ministrica EU fondova i regionalnog razvoja u ponedjeljak započinje svoj život iza rešetaka zbog malverzacija s EU novcem

Gabrijela Žalac mora se javiti u zatvor u Remetincu do kraja dana, odnosno do ponoć. Iscrpila je sve mogućnosti za odgodu odsluženja kazne od dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem.  U Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu morala se javili još 6. listopada ali je tražila odgodu zbog poslovnih razloga. Županijski sud u Vukovaru joj je odbio zahtjev za odgodom, na što se ona žalila, pa je odbijena i ta žalba. 

U POŽEGU KADA POĐEM JA Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem
Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem

U Remetincu će prvo proći obradu, 'naviknuti se' na rešetke, a onda ide u jedinu žensku kaznionicu, onu u Požegi. Srećom po nju, ta kaznionica je obnovljena i to novcem iz Fondova Europske unije. 

U oba slučaja zbog kojih ide u zatvor se nagodila s EPPO-om i priznala krivnju. 

