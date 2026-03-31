PRIVILEGIRAN STATUS

Žalac od prvog dana u sobi bez rešetaka na otvorenom odjelu zatvora: U vrtu sadi povrće...

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dok služi kaznu, Žalac sadi povrće i do 14 sati radi vrtlarske poslove

Bivša bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac ima privilegirani status od prvog dana u zatvoru u Požegi, jedinom ženskom zatvoru u Hrvatskoj. Bez nadzora se može šetati izvan zidina kaznionice, što je izazvalo čuđenje zatvorskih čuvara, piše Nacional.

Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec
- Takav slučaj još nije zabilježen. Praktički joj svaki dan može netko doći u posjet, a mogli bi se čak i odšetati izvan kruga kaznionice i pitanje je kada bi to i tko primijetio - kaže izvor s neposrednim saznanjima.

BOŽIĆ IZA REŠETAKA U Požegu kada pođem ja. Žalac su preselili, a u novom zatvoru čeka je odojak, bakalar i bor
U Požegu kada pođem ja. Žalac su preselili, a u novom zatvoru čeka je odojak, bakalar i bor

Dok služi kaznu, u plasteniku sadi povrće i do 14 sati radi vrtlarske poslove. Žalac od prvog dana izdržavanja zatvorske kazne u toj kaznionici boravi u otvorenom sustavu izdržavanja kazne. Radi se o najblažem mogućem sustavu izdržavanja zatvorske kazne što je, prema navodima istih izvora, krajnje rijetko privilegiran tretman.

Zagreb: Gabrijela Žalac došla na sud zbog sklapanja nagodbe s USKOK-om
Zagreb: Gabrijela Žalac došla na sud zbog sklapanja nagodbe s USKOK-om | Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ako je po uobičajenoj praksi, kažu izvoru, Žalac je barem nekoliko prvih mjeseci trebala biti u poluotvorenom sustavu izdržavanja kazne. Boravi u prostoru bez rešetaka, čuvari tek povremeno navrate u provjeru što se zbiva na odjelu gdje se nalazi, tako da kompletna njena situacija malo nalikuje na ono što prosječan hrvatski građanin podrazumijeva pod zatvorskom kaznom.

KAZNIONICA ZA ŽENE Žalac prebacili u požeški zatvor. Prvi smo bili tamo nakon renovacije. Evo kako izgleda
Žalac prebacili u požeški zatvor. Prvi smo bili tamo nakon renovacije. Evo kako izgleda

Kako piše Nacional, lako je moguće da se ona u tom privilegiranom statusu nalazi zato jer je bila izuzetno bliska hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću. Nakon afere koja ju je i odvela u zatvor, Plenković se s bivšom ministricom u više navrata neslužbeno sastajao, dok je ona u više navrata prije priznavanja kaznenih djela koja je počinila sebi bliskim osobama govorila kako očekuje da će joj Plenković pomoći.

Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Žalac se na izdržavanje kazne od dvije godine i sedam mjeseci s dva kofera javila u Centar za dijagnostiku u Remetincu u prvoj polovici studenoga 2025. Kažnjena je zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver te plaćanja privatnih večera i rođendana EU novcem. Sporni softver plaćen je 2018. godine 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđeno da mu je realna tržišna vrijednost bila svega 360.000 eura.

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
UTORAK I SRIJEDA

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
Vučić odgovorio Milanoviću
OTKAZAN SASTANAK

Vučić odgovorio Milanoviću

Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu, rekao je Vučić

