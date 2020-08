Započela su školska putovanja

Školska putovanja već su započela u kolovozu i trenutno je u raznim odredištima određeni broj osnovnoškolskih i srednjoškolskih grupa, a agencije se nadaju da će ta putovanja biti moguća i u idućem razdoblju

<p>Zbog proljetnog zatvaranja gospodarstva i ostalih aktivnosti, u većini slučajeva školska putovanja bila su odgođena za kolovoz i rujan te kasnije najesen, a dio, posebice putovanja srednjoškolaca u inozemstvo, i za iduću godinu.</p><p>Predsjednik UHPA-e <strong>Tomislav Fain </strong>ističe važnost tih putovanja za turizam jer se radi o tzv. uvezanoj ponudi s više ponuditelja usluga, od agencijskih i smještajnih/hotelskih, do prijevozničkih, nacionalnih parkova, muzeja i drugih.</p><p>"Ono što je dobro u tom segmentu je što su osnovne škole, posebice iz kontinentalnog dijela zemlje, sva putovanja na Jadran iz svibnja i lipnja prebacile za kolovoz i rujan, i realizacija tih putovanja je počela", kaže Fain, naglašavajući da su one škole i razredi koji su to u kolovozu već 'odradili" zadovoljni. Nije bilo problema zbog koronavirusa ni u prijevozu učenika, ni u smještaju i sadržajima u sklopu programa tih, većinom kraćih putovanja, koja traju četiri-pet dana.</p><p>Slično je i sa školskim putovanjima učenika iz jadranskih regija, čija realizacija također počinje, s time da su neke škole mijenjale destinacije putovanja, pa tako primjerice neće u Zagreb nego, na otoke ili u druge jadranske regije.</p><p>"Ima raznih kombinacija i zahtjeva, ali bitno je naglasiti da tu uvijek mora postojati dogovor roditelja, škola i agencija, da se svi usuglase, jer u ovoj situaciji ne bi bilo dobro da samo jedna strana bude zadovoljna", naglašava Fain, poručivši i da su agencije spremne na fleksibilnost i dogovor.</p><p>Dodaje da je iz informacija i podataka koje ima UHPA vidljivo da su većinom roditelji zadovoljni a da agencije nastoje maksimalno izaći u susret. Na pitanje što ako škole ne daju odobrenje za ta putovanja ili roditelji ne žele pustiti djecu iz straha od koronavirusa, Fain odgovara da agencije za sada oko toga nemaju s osnovnim školama većih problema te da je oko 90 posto tih putovanja usuglašeno i dogovoreno da se realizira.</p><h2>Tri opcije za otkazana putovanja</h2><p>Za preostali dio tih putovanja koja se iz raznih razloga (neodobravanje škola ili roditelja ili drugih) ipak neće realizirati i u potpunosti su otkazana, kaže da su agencije ponudile tri opcije.</p><p>Prva su vaučeri, što su neki roditelji za otkazana putovanja primjerice s kontinenta u dogovoru s agencijama već i iskoristili za ljetovanje na moru, druga je opcija moratorij za one koji su rekli da žele povrat cijelog uplaćenog iznosa i da im nije problem to čekati, dok je treća bila raskid ugovora, koje su agencije ponudile uz neku prikladnu naknadu odnosno umanjeni iznos povrata uplaćenog. Takvih je slučajeva, kako iznosi Fain, bilo najmanje.</p><p>Školska putovanja koja se sada realiziraju većinom su na Jadranu - na Krku, Selcu i Crikvenici, oko Šibenika i Trogira, u Orebiću na Pelješcu i dr., a uz autobusni prijevoz ima i primjera da se iz Dalmacije putuje trajektom na otoke na ta putovanja.</p><p>"Svi programi školskih putovanja u ovoj su situaciji maksimalno prilagođeni boravku na otvorenom, u prirodi, na moru, sa što manje zatvorenih prostora, pa i u večernjim satima kada se za učenike obično prirede zabavni sadržaji na otvorenom oko hotela ili apartmana, što su jedine dvije vrste smještaja u koje idu učenici", naglašava Fain.</p><p>UHPA općenito svim putnicima preporuča pridržavanje svih zaštitnih i higijenskih mjera, pa i nošenje maski u zatvorenom prostoru i prijevozu, iako nisu obavezne. </p><h2>Srednjoškolci za inozemna putovanja većinom čekaju proljeće 2021.</h2><p>U vezi srednjoškolskih putovanja u inozemstvo, većinom maturanata, Fain iznosi da je manji dio tih putovanja prebačen na Hrvatsku i sada se također počinju realizirati, dok oni koji žele u inozemstvo čekaju proljeće 2021. nadajući se boljoj situaciji i ostvarenju tih putovanja.</p><p>"I tu je jako mali broj srednjih škola odnosno razreda koji su otkazali putovanje u cijelosti, većinom su odgođena, i to podjednako iz škola s kontinenta i s mora", zaključuje Fain.</p>