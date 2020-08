'O ruskom cjepivu nema jasnih podataka, a djeca će ići u školu'

Više-manje zahvaljujući medijima doznali smo da se pojavilo rusko cjepivo. Ne postoje jasni podaci da su provedene sve faze kliničkog ispitivanja, rekla je Alemka Markotić

<p>Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" <strong>Alemka Markotić </strong>izjavila je u srijedu kako je u svijetu u trećoj fazi kliničkog ispitivanja šest cjepiva, a realno je za očekivati da će se na proljeće sljedeće godine sakupiti svi podaci i početi evaluacija po ubrzanom postupku.</p><p>Markotić je u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/alemka-markotic-u-dnevniku-nove-tv-o-novim-mjerama-u-borbi-protiv-korone---616445.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a> rekla kako je realno da bi se za šest cjepiva koja su u trećoj kliničkoj fazi negdje vjerojatno krajem proljeća sljedeće godine moglo prikupiti sve podatke koji bi bili evaluirani po ubrzanom postupku. U trećoj fazi zasad je šest cjepiva, dva iz Kine i četiri iz ostalih dijelova svijeta, rekla je.</p><p>Prednost pri cijepljenju, kazala je, imat će ljudi u rizičnim skupinama te zdravstveni radnici i oni koji su po prirodi posla više izloženi.</p><h2>Za rusko cjepivo nema dovoljno podataka</h2><p>O ruskom cjepivu protiv koronavirusa Sputnik V kazala je kako nema dovoljno relevantnih znanstvenih i stručnih podataka.</p><p>- Više-manje zahvaljujući medijima doznali smo da se pojavilo rusko cjepivo. Ne postoje jasni podaci, ili ih barem Svjetska zdravstvena organizacija nije uspjela dobiti da su provedene sve faze kliničkog ispitivanja. Osobito treća faza koja zahtjeva više tisuća ispitanika, to je jako bitno radi dokaza učinkovitosti, i da se ne pojave nuspojave koje nismo mogli vidjeti na malom broju ispitanika - objasnila je Markotić.</p><p>Upitana kako će izgledati nova školska godina i hoće li sva djeca u škole, Markotić je kazala kako su određena istraživanja pokazala da djeca nisu značajan prenositelj Covid-19, a osobito djeca u nižim osnovnoškolskim razredima.</p><h2>Markotić očekuje da djeca krenu u školu regularno</h2><p>- Očekujemo da djeca krenu u školu regularno. Možda su malo veći rizik srednje škole, bit će bitno da se ne vrate direktno s partijanja u školu. Plan je da djeca krenu u školu i da se prati situacija. Ako se pojavi neko žarište da se to sanira odmah - kazala je Markotić.</p><p>Ako se jedno dijete u razredu zarazi, objasnila je da slijedi sve po istim principima kao i do sada kada se pojavi zaraza.</p><p>- Kontakti moraju ići u izolaciju. Na svakom je epidemiologu i na svakoj situaciji u razredu, znamo da infrastruktura nije ista, situacije nisu iste. Morat će se isključiti da se to dijete nije zarazilo negdje drugdje - naglasila je Markotić.</p><p>Kako će zdravstveni radnici na jesen razlikovati Covid-19 i gripu, Markotić je kazala "klinički teško".</p><p>- Potrudit će se svi liječnici i zdravstveni sustav da u komunikaciji sa svima uspijemo definirati o kojoj bolesti se radi. Sigurno će ići savjeti da svi koji imaju blaže respiratorne infekte ostanu doma, oni koji su teže da dođu u bolnicu na preglede i eventualnu hospitalizaciju - zaključila je Markotić.</p>