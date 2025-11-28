Obavijesti

IZ ODJELA ZA RATNE ZLOČINE

Zaposlenica suda u BiH bila na koncertu Thompsona. Prijavili je. Sud odbio stegovni postupak

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sud je potvrdio kako je predmet dodijeljen Odboru za etiku i integritet Suda BiH koji je razmatrao slučaj, ali utvrdio da nema temelja za pokretanje postupka...

Sud BiH odbio je pokrenuti stegovni postupak protiv svoje zaposlenice, stručne suradnice iz Odjela za ratne zločine, ocjenjujući da "ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka" protiv nje zbog prisustvovanja koncertu Thompsona ovoga ljeta u Sinju.

Provjera je pokrenuta nakon prijave skupine novinara Radio televizije Republike Srpske koji su Sudu BiH prijavili da je Ivana Rašić na svom Instagram profilu objavila kako je bila na koncertu Marka Perkovića Thompsona i podijelila fotografije.

U prijavi je navedeno i da Thompson na koncertima koristi ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Instagram profil stručne suradnice Suda BiH je u međuvremenu zaključan. 

Sud je potvrdio kako je predmet dodijeljen Odboru za etiku i integritet Suda BiH koji je razmatrao slučaj, ali utvrdio da nema temelja za pokretanje postupka. 

"Odbor za etiku i integritet Suda BiH je odlučio da ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka protiv zaposlenice", stoji u pojašnjenju Suda BiH koje je dostavljeno portalu Detektor koji prati procese u pravosuđu. 

Iako stegovni postupak neće biti otvoren, Odbor je ipak upozorio sve zaposlene na standarde ponašanja. 

"Nužno je istaknuti obvezu poštivanja Etičkog kodeksa, posebno kada je riječ o javnim istupima koji mogu dovesti u pitanje ugled Suda BiH“, naveli su iz ove institucije. 

