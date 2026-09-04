Zapovjednici NATO-a i EUFOR-a upozorili: Mir u Bosni i Hercegovini mora se očuvati!

Američki general James Fowler koji je na čelu stožera NATO-a u Sarajevu je na otvaranju konferencije posvećene sigurnosti u regiji i Europi (SSC) kazao kako održanje sigurnosti zahtijeva stalnu pozornost, iskreno partnerstvo ali i jasnu političku volju čime je smjerao na sve veće podjele unutar BiH i sve zaoštreniju političku retoriku koja djeluje destabilizirajuće. Istaknuo je kako se ne smije dopusititi da teško stečeni mir nakon rata od 1992. do 1995. godine sada ugroze retorika podjela ili "maligni vanjski uticaji" kojima je za cilj regiju pretvoriti u nestabilno područje.

Stabilnost i sigurnost zapadnog Balkana, kako je istaknuo američki general, ostaje od ključnog značaja za NATO.

"NATO će i dalje ostati posvećeni partner BiH", kazao je Fawler.

Zapovjednik vojnih snaga Europske unije u BiH (EUFOR) talijanski general Maurizio Fronda kazao je kako su vojnici u sastavu misije kojoj je na čelu spremni reagirati na moguće sigurnosne ugroze no važnijim smatra rad na tome da do takvih situacija uopće ne dođe.

"EUFOR nije ovdje samo kako bi odgovorio na destabilizaciju.. Ovdje smo kako bismo pomogli da se nestabilnosti spriječe i to je ključna razlika", kazao je talijanski general.

Posebice je istaknuo odgovornost koju za to imaju lokalne vlasti i domaći političari dok je međunarodna zajednica, kako je kazao, tu kako bi pomogla u očuvanju sigurnosti.

Podsjetio je lekcije naučene iz teške političke krize koja je potresla BiH 2025. godine kada je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik pokušao pokopati institucionalnu stabilnost države dovodeći u pitanje opstanak njenih institucija i otvoreno zagovarajući secesiju Republike Srpske.

EUFOR je tada reagirao dovođenjem pojačanja u zemlju kako bi mogao odgovoriti na eventualnu eskalaciju krize koja je na kraju riješena tako što je Dodik povukao svoje prijetnje i prihvatio presudu kojom je osuđen na godina dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

“Ustavna kriza 2025. pokazala je da je EUFOR spreman i sposoban djelovati, pružajući stabilnost i potporu", kazao je zapovjednik europskih vojnih snaga u BiH koje su 2004. od NATO-a preuzele izvršni mandat očuvanja mira i provedbe Daytonskog sporazuma.

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca kazao je kako je sadašnje razdoblje nestabilnosti potaknuto prije svega ruskom agresijom na Ukrajinu probudilo Europu i potaknulo je da sam više brine o svojoj obrani a to se odnosi i na partnerske zemlje poput BiH za čije se oružane snage sada izdvajaju deseci milijuna eura iz europskih fondova.

"Prijetnje s kojima se suočavamo i na koje moramo izgraditi otpornost ne dolaze samo s naših vanjskih granica. EU i zemlje zapadnog Balkana suočavaju se sa sve intenzivnijim stranim upletanjem, a EU aktivno brani demokratske vrijednosti na kojima počiva naša Unija od snaga koje nastoje destabilizirati Uniju i zemlje kandidatkinje. Stoga je sigurnost BiH neraskidivo povezana s kolektivnom sigurnošću u Europi", kazao je Soreca.