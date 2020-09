Kraj drame u Rijeci: Policija pronašla zaraženog migranta

<p>Riječka policija je pronašla odjbjeglog migranta koji je jučer samovolno napustio bolnicu nakon što je utvrđeno da je zaražen koronom, potvrđeno nam je jutros iz policije koja je cijelu noć bila na terenu.</p><p>Tražili su ga na području Rijeke i okolice te su se provjeravale brojne dojave građana. Konačno, odbjegli migrant jutros je nađen na području Brajdice, nedaleko od KBC Rijeka otkud je i pobjegao, a preuzelo ga je sanitetsko vozilo. Bit će smješten u samoizolaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Migrant pobjegao iz bolnice, policija traga za pacijentom </strong></p><p>Podsjetimo, taj je strani državljanin je doveden u bolnicu u pratnji policije, kao dio grupe stranih državljana. Na Klinici za infektivne bolesti provedena je indicirana obrada te je utvrđeno kako je pacijent Covid pozitivan, ali bez simptoma i zdravstvenih poteškoća.</p><p>Nakon što je pobjegao iz bolnice, za njim su tragali policijski službenici u krugu bolnice te okolnom području. </p><p>Kako je navedeno, policijski službenici čuvali su ulaz i izlaz iz klinike za infektivne bolesti, ali zbog epidemioloških mjera nisu mogli biti neposredno uz pacijenta u vrijeme samovoljnog napuštanja bolnice.</p><h2>Prvi put u Hrvatskoj na koronu pozitivni migranti</h2><p>To je prvi put, od 25. veljače, kad smo imali prvi službeni slučaj zaraze, da su na koronu u Hrvatskoj pozitivni migranti. Samo nekoliko dana prije testiranja dvojice migranata policajci u Vrbovskom na autocesti Rijeka-Zagreb zaustavili su dupkom pun autobus migranata. Gotovo stotinu ih se natiskalo u nadi da će nesmetano stići do granice. Autobus je vozio Đakovčanin (65) koji, prema pisanju Novog lista, nije imao ni dozvolu za vožnju autobusa. Zbog ilegalnog prijevoza 93 migranta i vožnje busa bez dozvole za tu kategoriju završio je u pritvoru. Ondje je navodno policiji ispričao slijed događaja. Pa je tako 3. rujna oko 20 sati u blizini Donjeg Lapca ukrcao migrante.</p><p>Očekivao je njih 50, no kad je tamo stigao, čekalo ga je gotovo duplo više njih. Za ovaj prijevoznički pothvat dobio je 4000 kuna unaprijed kako bi pokrio troškove puta, a nakon što ih preveze na dogovorenu lokaciju, trebao je dobiti još 5000 eura. Zbog prevelikog broja migranata ukrcao ih je kako god je znao, pa je dio njih završio u tovarnom prostoru, a ostali su se smjestili kao regularni putnici. Od Donjeg Lapca ideja je bila da ih preveze do Rijeke, odnosno da ih iskrca na odmorištu Vrata Jadrana iznad grada. Ilegalni putnici redom su bili iz Pakistana, Afganistana i Bangladeša, a u Hrvatsku su ušli ilegalnim putem te se domogli Like. Na autocesti ih je policija zaustavila u noći na petak. Novi list neslužbeno doznaje da je vozač to učinio jer mu je novac bio potreban za život i kupnju grobnice. Do sada nije imao nikakve kriminalne poveznice. Ankica Kolić rekla je kako pozitivni migranti i ovaj autobus ilegalaca nisu povezani događaji.</p>