Obavijesti

News

Komentari 0
SVRGNUTI VENEZUELANSKI PREDSJEDNIK

Zarobljeni Maduro uskoro drugi put pred američkim sudom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jane Rosenberg

Američke vlasti tvrde da je koristio svoj položaj kako bi u dosluhu s krijumčarima droge olakšavao unos velikih količina kokaina u Sjedinjene Države za svoj osobni probitak

Očekuje se da će se svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro po drugi puta pojaviti pred američkim sudom u četvrtak, gotovo tri mjeseca otkako su ga zarobile specijalne postrojbe američke vojske. Tijekom svog prvog saslušanja u siječnju, 63-godišnjak se na saveznom sudu u New Yorku izjasnio da nije kriv po četiri točke optužnice među kojima su narkoterorizam, urota za uvoz kokaina te posjedovanje mitraljeza i razornih naprava. Također, optužio je Sjedinjene Američke Države da su ga otele. Saslušanje u četvrtak je dio preliminarnog pravnog postupka prije potencijalnog suđenja.

Američke specijalne postrojbe su u noći 3. siječnja zarobile venezuelskog čelnika i njegovu suprugu u glavnom gradu Caracasu te su ih oboje prevezli u SAD. Maduro je godinama autoritarno upravljao zemljom na čelu socijalističke vlade. Bračni par je od američke operacije u pritvoru.

Američke vlasti tvrde da je koristio svoj položaj kako bi u dosluhu s krijumčarima droge olakšavao unos velikih količina kokaina u Sjedinjene Države za svoj osobni probitak.

Njegova supruga Cilia Flores je također optužena te se izjasnila da nije kriva.

Kritičari američke postupke u Venezueli smatraju kršenjem međunarodnog prava.

Ključno pitanje jest je li Maduro imao imunitet kao šef države, zbog čega ga se nije smjelo izvesti iz zemlje i optužiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026