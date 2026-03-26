Zarobljeni Maduro uskoro drugi put pred američkim sudom
Očekuje se da će se svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro po drugi puta pojaviti pred američkim sudom u četvrtak, gotovo tri mjeseca otkako su ga zarobile specijalne postrojbe američke vojske. Tijekom svog prvog saslušanja u siječnju, 63-godišnjak se na saveznom sudu u New Yorku izjasnio da nije kriv po četiri točke optužnice među kojima su narkoterorizam, urota za uvoz kokaina te posjedovanje mitraljeza i razornih naprava. Također, optužio je Sjedinjene Američke Države da su ga otele. Saslušanje u četvrtak je dio preliminarnog pravnog postupka prije potencijalnog suđenja.
Američke specijalne postrojbe su u noći 3. siječnja zarobile venezuelskog čelnika i njegovu suprugu u glavnom gradu Caracasu te su ih oboje prevezli u SAD. Maduro je godinama autoritarno upravljao zemljom na čelu socijalističke vlade. Bračni par je od američke operacije u pritvoru.
Američke vlasti tvrde da je koristio svoj položaj kako bi u dosluhu s krijumčarima droge olakšavao unos velikih količina kokaina u Sjedinjene Države za svoj osobni probitak.
Njegova supruga Cilia Flores je također optužena te se izjasnila da nije kriva.
Kritičari američke postupke u Venezueli smatraju kršenjem međunarodnog prava.
Ključno pitanje jest je li Maduro imao imunitet kao šef države, zbog čega ga se nije smjelo izvesti iz zemlje i optužiti.
