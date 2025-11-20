Obavijesti

News

Komentari 27
TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Zašto HDZ umanjuje katastrofu Vjesnika i pokušava skrenuti pažnju s vlastite odgovornosti?

Čitanje članka: 2 min
Zašto HDZ umanjuje katastrofu Vjesnika i pokušava skrenuti pažnju s vlastite odgovornosti?
Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dok Plenković lakonski komentira požar, a Branko Bačić ne zna hoće li Vjesnik rušiti ili obnavljati, šef zagrebačkog HDZ-a javno proziva Tomislava Tomaševića zbog prometne gužve uzrokovane tim požarom.

Andrej Plenković tjednima je, pa i mjesecima, nabijao zagrebačkom gradonačelnik Tomislavu Tomaševiću na nos famozne divlje svinje koje su se u par navrata došetale do rubnih gradskih kvartova. Bila mu je to omiljena, možda i najsočnija poštapalica kojom je sarkastično udarao po Možemo! i Tomaševiću, i to nakon što je godinama podržavao koruptivnu i destruktivnu vladavinu Milana Bandića.

"Zagreb je postao promenada za divlje svinje", govorio je tada Plenković.

Ali sada, kad je izgorio Vjesnikov neboder pod kontrolom države, s brojnim arhivama državnih ministarstava i Porezne uprave, Plenković je lakonski ustvrdio kako je "bitno da nema žrtava, a država će poduzeti mjere".

No zato je njegov novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević iskoristio priliku da napadne Tomislava Tomaševića zbog prometnih gužvi koje su nastale nakon požara u Vjesnikovu neboderu. "Zagrebačkim prometom vlada stihija", napisao je Matijević u priopćenju. "Hoće li netko podnijeti ostavku, biti smijenjen? Hoće li se gradonačelnik bar jednom ispričati?".

JEDNOG MLADIĆA PRIVELI Širi se snimka na kojoj se vide misteriozna svjetla dok gori Vjesnik. Policija sve istražuje
Širi se snimka na kojoj se vide misteriozna svjetla dok gori Vjesnik. Policija sve istražuje

Tomaševićeva ostavka?

Tomašević bi se, dakle, trebao ispričati - ili čak podnijeti ostavku - zbog prometnog kaosa koji je nastao nakon požara u neboderu pod kontrolom HDZ-ove države. Zbog zatvorenih prometnica koje su izložene opasnosti da se na njih sruši neboder čiju propast HDZ-ova država nije spriječila.

Gradska vlast u Zagrebu trebala bi odgovarati zbog posljedica nemara i neodgovornosti Plenkovićeve države koja je dozvolila da zapušteni i zanemareni neboder bude žrtva paleža i da u tom požaru izgori i važna arhivska građa. 

Kako se samo nisu sjetili spomenuti divlje svinje...

No ako je Matijević, kao Plenkovićeva nova uzdanica u Zagrebu, želio tražiti nečiju odgovornost, mogao je posegnuti za imenom ministra državne imovine Branka Bačića.

Piškiti, kakiti

Koji, posve tipično, u jednom trenutku šalje poruku da se Vjesnikov neboder mora rušiti, a već u drugom nagađa da bi se Vjesnikov neboder mogao spasiti i obnoviti. Uz onu staru floskulu: "Bili smo zainteresirani da taj kompleks u potpunosti obnovimo i donesemo novu vizuru Zagreba, no požar je u bitnome promijenio te naše planove".

Taman su htjeli, ali eto. Nisu stigli. Kakav peh.

Vjesnik je tako, po tko zna koji puta, postao odraz HDZ-ove države.

Nakon što je Partija desetljećima držala novinarstvo u Vjesniku pod kontrolom, s takvom praksom nastavio je i Franjo Tuđman i HDZ, držeći šapu nad izdanjima koja su ranih devedesetih ostala u vlasništvu države.

Vjesnik je tako godinama služio kao glasnik HDZ-ove vlade, ne samo u eri Tuđmana, već i pod kontrolom Ive Sanadera i nasljednice Jadranke Kosor, kad su slike premijera i premijerke krasile svaku naslovnicu lista.

OTVORENO O BUKTINJI 'Da je požar u Vjesniku bio 12 sati ranije, sada bismo bili po sprovodima. Jeza me prođe!'
'Da je požar u Vjesniku bio 12 sati ranije, sada bismo bili po sprovodima. Jeza me prođe!'

HDZ-ova kontrola

HDZ se trudio provoditi državno kontrolirano novinarstvo u Vjesniku, ali zato njegova država nije mogla kontrolirati Vjesnikov neboder.

Vjesnik je tako još jednom postao simbolom HDZ-ove države: nekad izraženu kroz preveliku kontrolu kad medijskim i novinarskim sadržajem koji je izlazio iz tog nebodera (pa i kroz pojačani nadzor politički nepoćudnog sadržaja drugih izdanja u tom kompleksu), a sada kroz nedovoljnu brigu nad Vjesnikovim neboderom u većinskom vlasništvu države.

Država nije znala što će s Vjesnikom ni prije požara, a sudeći po izjava ministra Bačića, ne zna ni što bi s njim ni nakon požara.

Osim što pokušava skrenuti pozornost na Tomaševića koji, eto, nije uspio maknuti Vjesnikovo zgarište dalje od glavnih prometnica kako bi se Zagrepčani mogli nesmetano voziti. Skupa sa šefom zagrebačkog HDZ-a.

I pokušava skrenuti pozornost s onoga što bi se u narednim danima i tjednima moglo iskopati iz ruševina državnog Vjesnika. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'
IZ MINUTE U MINUTU

Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Doznajemo zašto su 'pali' bivši šef Jankomira i glavna sestra: Šteta je oko dva milijuna eura
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Doznajemo zašto su 'pali' bivši šef Jankomira i glavna sestra: Šteta je oko dva milijuna eura

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025