Zašto HDZ umanjuje katastrofu Vjesnika i pokušava skrenuti pažnju s vlastite odgovornosti?

Andrej Plenković tjednima je, pa i mjesecima, nabijao zagrebačkom gradonačelnik Tomislavu Tomaševiću na nos famozne divlje svinje koje su se u par navrata došetale do rubnih gradskih kvartova. Bila mu je to omiljena, možda i najsočnija poštapalica kojom je sarkastično udarao po Možemo! i Tomaševiću, i to nakon što je godinama podržavao koruptivnu i destruktivnu vladavinu Milana Bandića.

"Zagreb je postao promenada za divlje svinje", govorio je tada Plenković.

Ali sada, kad je izgorio Vjesnikov neboder pod kontrolom države, s brojnim arhivama državnih ministarstava i Porezne uprave, Plenković je lakonski ustvrdio kako je "bitno da nema žrtava, a država će poduzeti mjere".

No zato je njegov novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević iskoristio priliku da napadne Tomislava Tomaševića zbog prometnih gužvi koje su nastale nakon požara u Vjesnikovu neboderu. "Zagrebačkim prometom vlada stihija", napisao je Matijević u priopćenju. "Hoće li netko podnijeti ostavku, biti smijenjen? Hoće li se gradonačelnik bar jednom ispričati?".

Tomaševićeva ostavka?

Tomašević bi se, dakle, trebao ispričati - ili čak podnijeti ostavku - zbog prometnog kaosa koji je nastao nakon požara u neboderu pod kontrolom HDZ-ove države. Zbog zatvorenih prometnica koje su izložene opasnosti da se na njih sruši neboder čiju propast HDZ-ova država nije spriječila.

Gradska vlast u Zagrebu trebala bi odgovarati zbog posljedica nemara i neodgovornosti Plenkovićeve države koja je dozvolila da zapušteni i zanemareni neboder bude žrtva paleža i da u tom požaru izgori i važna arhivska građa.

Kako se samo nisu sjetili spomenuti divlje svinje...

No ako je Matijević, kao Plenkovićeva nova uzdanica u Zagrebu, želio tražiti nečiju odgovornost, mogao je posegnuti za imenom ministra državne imovine Branka Bačića.

Piškiti, kakiti

Koji, posve tipično, u jednom trenutku šalje poruku da se Vjesnikov neboder mora rušiti, a već u drugom nagađa da bi se Vjesnikov neboder mogao spasiti i obnoviti. Uz onu staru floskulu: "Bili smo zainteresirani da taj kompleks u potpunosti obnovimo i donesemo novu vizuru Zagreba, no požar je u bitnome promijenio te naše planove".

Taman su htjeli, ali eto. Nisu stigli. Kakav peh.

Vjesnik je tako, po tko zna koji puta, postao odraz HDZ-ove države.

Nakon što je Partija desetljećima držala novinarstvo u Vjesniku pod kontrolom, s takvom praksom nastavio je i Franjo Tuđman i HDZ, držeći šapu nad izdanjima koja su ranih devedesetih ostala u vlasništvu države.

Vjesnik je tako godinama služio kao glasnik HDZ-ove vlade, ne samo u eri Tuđmana, već i pod kontrolom Ive Sanadera i nasljednice Jadranke Kosor, kad su slike premijera i premijerke krasile svaku naslovnicu lista.

HDZ-ova kontrola

HDZ se trudio provoditi državno kontrolirano novinarstvo u Vjesniku, ali zato njegova država nije mogla kontrolirati Vjesnikov neboder.

Vjesnik je tako još jednom postao simbolom HDZ-ove države: nekad izraženu kroz preveliku kontrolu kad medijskim i novinarskim sadržajem koji je izlazio iz tog nebodera (pa i kroz pojačani nadzor politički nepoćudnog sadržaja drugih izdanja u tom kompleksu), a sada kroz nedovoljnu brigu nad Vjesnikovim neboderom u većinskom vlasništvu države.

Država nije znala što će s Vjesnikom ni prije požara, a sudeći po izjava ministra Bačića, ne zna ni što bi s njim ni nakon požara.

Osim što pokušava skrenuti pozornost na Tomaševića koji, eto, nije uspio maknuti Vjesnikovo zgarište dalje od glavnih prometnica kako bi se Zagrepčani mogli nesmetano voziti. Skupa sa šefom zagrebačkog HDZ-a.

I pokušava skrenuti pozornost s onoga što bi se u narednim danima i tjednima moglo iskopati iz ruševina državnog Vjesnika.