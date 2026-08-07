Zašto je maskirani dvojac napao suca Pejina? Njegov dolazak u Zračnu luku izazvao je čuđenje

Osječka policija jučer ujutro izvijestila je kako je u Wilsonovoj ulici u Osijeku, u 7 sati, pronađena pretučena muška osoba kako leži na cesti te da je hitno postpuanje u tijeku. Naveli su kako su policajci odmah upućeni na mjesto napada, a tamo su utvrdili kako je riječ o 43-godišnjemu muškarcu iz Osijeka. Pružena mu je hitna medicinska pomoć te je prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja i utvrđivanja težine ozljeda.

Pomalo neuobičajeno bilo je to priopćenje, s obzirom da policija informacije o takvim slučajevima inače objavljuje naknadno. Zbog toga se dalo naslutiti da se radi o slučaju kojem i sama policija pridaje posebnu pozornost ili se radi o osobni iz javnog života. Kako se ubrzo ispostavilo, to je upravo bio slučaj.

Taj napad rano ujutro vidjeli su i neki stanari Wilsonove ulice koja se, inače, nalazi tik dok nogometnog stadiona Gradski vrt, i upravo su oni priskočili u pomoć napadnutome muškarcu te pozvali Hitnu i policiju.

Kako smo doznali, pretučeni muškarac je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac , danas VAR sudac, a koji je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.

On svakoga jutra trči poznatom dionicom nedaleko od svoga stana, koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu. To su očigledno znala i dva napadača koja su ga dočekala u Wilsonovoj.

Spasio ga slučajni prolaznik

Stanari ulice kažu kako su Pejina napala dva maskirana muškarca - jedan je vozio romobil i imao motociklističku kacigu na glavi, a drugi je trčao za Pejinom i također imao masku. Kad su ga dostigli, izvadili su teleskopske palice i počeli ga udarati po tijelu. Iznenađen i šokiran, Pejin je pao na tlo, a oni su ga nastavili udarati nogama i palicama.

To je trajalo nekoliko sekundi, dok se na cesti nije pojavio automobil čiji je vozač stisnuo sirenu i alarmirao susjede, pa su napadači pobjegli. Pejin je ostao ležati na cesti.

Stanari ulice priskočili su mu u pomoć. Netko je pozvao Hitnu pomoć, koja ga je odvezla, i policiju, koja je također ubrzo pristigla. Kažu kako je u tom trenutku Pejin bio pri svijesti jer su ga upitali kako je, ali nije mogao puno govoriti. Stanari su policiji ispričali što se dogodilo. Prema građi tijela, napadači bi mogli imati između 20 i 25 godina, kažu stanari.

Inače, Pejin je magistar ekonomije i član HDZ-a. Postao je direktor Zračne luke Osijek prošle godine i to je mjesto naslijedio od Ivana Kosa, inače bivšeg predsjednika Hajduka. Vodeće mjesto direktora Zračne luke Osijek kao da je rezervirano za sportske djelatnike u biznisu.

Pejin je kao nogometni sudac radio 25 godina i sudio u najvišem rangu hrvatskog nogometa, a također je bio i europski sudac. No prebačen je u drugu ligu nakon što je najavio odlazak iz profesionalnog nogometa. Međutim, ostao je u sudačkoj “obitelji” kao dio arbitara zaduženih za odluke u VAR sobi.

Pejinovu sudačku karijeru pratile su brojne kontroverze. Njegovo ime često je bilo sinonim za sudačke pogreške, a često se povezivao i s tzv. osječkim lobijem koji je, prema tvrdnjama kritičara, godinama imao snažan utjecaj na sudačku organizaciju.

Je li nogomet razlog zbog kojega je napadnut ili nešto drugo, ostaje vidjeti nakon policijske istrage.

Kontaktirali smo Pejina, koji nam je u kratkom razgovoru potvrdio da je napadnut od nepoznatih osoba, ali da nije zadobio teže ozljede. I dalje se nalazi u osječkoj bolnici na pretragama.

- Ne znam zbog čega sam napadnut niti tko me napao. Nadam se da će policija pronaći napadače - rekao nam je kratko Pejin.

Napad na sportskog djelatnika osudio je i Hrvatski nogometni savez, koji je u priopćenju naveo da za fizički napad na bilo kojeg pojedinca ne postoji niti može postojati opravdanje.

‘Želimo mu brz oporavak’

- HNS izražava punu podršku Tihomiru Pejinu te poziva nadležne institucije da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identificiraju počinitelje i poduzmu odgovarajuće zakonske mjere. Tihomiru Pejinu, koji je nakon završetka karijere kao glavni sudac trenutačno aktivan kao video pomoćni sudac (VAR), želimo brz i potpun oporavak - priopćili su.

Pejin je inače iz Našica, odrastao je u Donjem Miholjcu, a u Osijek se doselio prije 20 godina. Nogometnu je karijeru gradio paralelno sa studijem i poslom, jer mu je bilo bitno steći akademsko obrazovanje. To ga je i dovelo do toga da se u siječnju 2022. godine nađe na mjestu direktora osječkog Poduzetničkog inkubatora BIOS, potom je preuzeo vođenje tvrtke Vodovod-Montaža, koja je također u vlasništvu Grada Osijeka, da bi protekle godine dobio ponudu da preuzme Zračnu luku Osijek. Taj je posao preuzeo u trenutku kad lokalna zajednica vapi za boljim aviopovezivanjem s Europom, ali i nakon duge stagnacije Zračne luke. Njegovo imenovanje izazvalo je čuđenje s obzirom na to da Pejin nema nikakva iskustva u avioindustriji, a i morao je učiniti reorganizaciju poslovanja aerodroma te donijeti neke rezove.

Iako se prvotno nameće zaključak da napad na njega ima veze s nogometom, nije isključeno da se on može povezati i s nekim poslovnim odlukama u sklopu Zračne luke.