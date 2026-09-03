Zastoji na ZG obilaznici zbog radova, HAK: 'Oprezno!'

Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjeveru Hrvatske, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane﻿﻿, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Danas od 22 sata do 5 sati sutra ujutro bit će zatvorena dionica A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera na autocesti, uključujući i čvor Podi. Obilazak je - čvor Šibenik (A1) - DC33 - DC8 - DC58 - DC531 - čvor Danilo (A1).

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.