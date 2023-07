Prije odlaska na odmor oporba napustila sabornicu: 'Tražimo sazivanje izvanredne sjednice'

Zastupnici danas odrade glasanje i napuštaju svoje klupe. Došao je taj dan kada Sabor, prema Ustavu, odlazi na ljetnu stanku i ne zasjeda do rujna. Iako je oporba tražila izvanrednu sjednicu obzirom na situaciju u državi - plinsku aferu, da nemamo ravnatelja VSOA-e i da je pravosuđe više od mjesec dana u blokadi - vladajući su to odbili. Doduše, jučer su pristali na tematsku sjednicu Odbora na gospodarstvo na kojoj je opozicija do kasno u noć, skoro do 22 i 30 sati, "rešetala" ministra Davora Filipovića, šefa Uprave HEP-a Franu Barbariće i čelnike HROTE-a, HERA-e i Plinacra pa HDZ može reći da su tu temu raspravili. Što se tiče VSOA-e, mogu reći da drame nema ni na tom polju obzirom da su dva brda - Banski dvori i Pantovčak - putem svojih nižih predstavnika dogovorili tehničko rješenje za razdoblje na idućih mjesec dana.

Ostaje "jedino" štrajk službenika u pravosuđu, koji nije okončan, a kojima je Vlada od idućeg tjedna odlučila ne plaćati dane u kojima ne rade pa su SDP-ovci zatražili i tematsku sjednicu Odbora za pravosuđe. I to su vladajući odbili.

Burno u sabornici: Oporba ponovila zahtjev za izvanrednom sjednicom

Uoči samog glasanja oporba je krenula s ponovljanjem zahtjeva za izvanrednom sjednicom.

- Tražimo izvanrednu sjednicu nakon najveće pljačke koja se dogodila u režiji Andreja Plenkovića, hvarskog kartela, šefa Uprave HEP-a Frane Barbarića i ministra Filipovića. Nećemo dozvoliti da imate ugodno kupanje - galamio je Mostov Miro Bulj, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu nanizao četiri opomene jer je govorio unatoč njegovu ušutkavanju i objašnjavanju da se stanka ne može tražiti za nešto što nije vezano uz točku glasanja.

Sjednica je tek počela, a Bulj je već u prvim minutama kažnjen izbacivanjem iz sabornice. Nastao je žamor, zastupnici su lupkali po klupama pločicama pa je Jandroković sazvao stanku od 10 minuta. Po povratku u sabornicu, za povredu Poslovnika su se javili Daniel Spajić (DP), Mostovi Marija Selak Raspudić i Nikola Grmoja te SDP-ov Arsen Bauk.

- Kolega Bulj je opet povezivao Domovinski pokret s PPD-om. Ponovit ću da Domovinski pokret nema veze s PPD-om, mi inzistiramo da se utvrdi svaka nečasna radnja ako postoji u bilo kojoj firmi i kod bilo koje osobe - rekao je Spajić i dobio opomenu.

Selak Raspudić se obrušila na Jandrokovića što nije dozvolio Bulju da završi svoj zahtjev za stankom.

- Što se tiče izvanredna sjednica, znate kako se saziva, skupite 76 potpisa i imat ćete je. Ne mogu je ja sazvati, članovi vladajuće većine ju ne želi. Predsjednik Republike može sazvati i siguran sam da će odmah sazvati nakon što je Grmoja rekao da će ga goniti - odgovorio je Jandroković.

Bauk je, isto, kritizirao predsjednika Sabora što je prekinuo Bulja.

- 40 dana traje štrajk službenika, imamo epsku krađu u HEP-u i ne mogu shvatiti zašto tako cinično govorite da skupimo 76 ruku - rekao je Grmoja.

'Nalazimo se u izvanrednom stanju'

Stanku je potom zatražio Davorko Vidović (Socijaldemokrati).

- Imamo ozbiljan problem, ovog časa se gube milijuni eura zbog zastare, pravosuđe nam ne funkcionira. Pitanje HEP-a je ozbiljno pitanje i zahtjeva ozbiljan odgovor. Pitam se imamo li mi pravo u ponedjeljak leći na ležaljku kao da nas se to ne tiče - rekao je i pozvao vladajuće da razmisle o sazivanju izvanredne sjednice.

- Izvanredno je stanje u zemlji koje je došlo kao posljedica potpune blokade pravosuđa, štrajk traje već 40 dana, a svoju kulminaciju je doživio jučer kad je Vlada odlučila da, ne samo da im neće povećati plaće nego u maniri batinaša da neće platiti ni dane u štrajku. Nakon te odluke pozvala je kordon specijalne policije - rekla je Katarina Peović (Radnička fronta).

Šef Suverenista Marijan Pavliček također smatra da se nalazimo u izvarednoj situaciji.

- Imamo aferu za aferom u kojima sudjeluju najviši dužnosnici. Koliko se ljudi stambeno moglo zbrinuti da nisu svi ti novci isparili. Zadnja afera pokazuje da su čelni ljudi ili nesposobni ili svjesno pogoduju nekima - rekao je zahvalivši Mostovom Zvonimiru Troskotu što je otkrio ovu aferu i zaustavio je pa su zastupnici zapljeskali.

- Država se nalazi u blokadi. Imamo štrajk pravosuđa kojem se ne nazire kraj. Stanje je izvanredno, što zbog šrajka, što zbog ove korupcijske afere. Na parlamentarnoj većini je da utvrdi tko je kriv, no HDZ kaže da je sustav reagirao kako je i zamišljen. Odbijanje zahtjeva oporbe predstavlja uzurpaciju vlasti - poručila je Dalija Orešković (Centar).

Izvanrednu sjednicu zatražila je i Sandra Benčić (Možemo), koja je, također, naglasila da je zemlja u izvanrednoj situaciji.

- Vama odgovara da se ne mogu uhititi kriminalci - dodala je, između ostalog, a na blokadu pravosuđa je upozorio i Damir Bajs.

- Ni u vrijeme rata nismo imali blokadu pravosuđa. Odluka Vlade da se ne plaćaju dani u štrajku samo se situacija zaoštrava, trpe građani i gospodarstvo. Što se tiče plinske afere, netko mora odgovarati i očekujemo da Vlada nešto napravi, kao i da se sazove izvanredna sjednica - kazao je.

Oporba napustila sjednicu

Jandroković je ponovio kako mogu osigurati izvanrednu sjednicu - skupiti 76 ruku ili da ju sazove predsjednik.

- Blokada pravosuđa trebala bi biti prvi razlog izvanredne sjednice. Drugi je, svakako, plinska afera - istaknuo je i IDS-ov Emil Daus.

Most se ponovno javio za stanku, obzirom da Bulj nije uspio reći do kraja svoju misao.

- Želimo HDZ ovo ljeto stambeno zbrinuti u sabornici. Tražimo izvanrednu sjednicu i zbog pravosudnih djelatnica, koje nemaju za ljetovanje i nastavljaju štrajkati premda ste im uzeli plaću. Nismo toliko bezobrazni da se usudimo izaći na cestu i otići na odmor i pogledati građane u oči, želimo raditi svoj posao. Obzirom da ste odbili naš zahtjev, napustit ćemo sabornicu i nećemo sudjelovati u glasanju - rekla je Selak Raspudić.

U zajedničkoj akciji zahtjeva za izvanrednom sjednici pridružio se i šef SDP-a Peđa Grbin.

- Idemo na odmor umjesto da razgovaramo o pljački i blokadi pravosuđa - kazao je.

Oporba je potom napustila sabornicu.

Na dnevnom redu današnjeg glasanja niz je važnih točaka, među kojima su i konačni Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama te Zakon o lokalnim jedinicama. Njega je Vlada u zadnji tren poslala u saborsku proceduru, tek ovog tjedna. Zastupnici su ga raspravili u prvom čitanju, na dnevni red će im doći još jednom, u drugom čitanju, kad se vrate s odmora. I onda će imati samo par dana za raspraviti ga i izglasati, obzirom da važeći, prema nalogu Ustavnog suda, prestaje važiti 1. listopada.

Novi zakon o pomorskom dobru donosi niz novosti, najveća je promjena postupka davanja koncesija te da se koncesija na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može dati na najdulje pet godina. Jasno je Vlada, nakon pritiska javnosti, definirala i dio koji se odnosi na plaže, a u kojem se nedvosmisleno propisuje da ih se ne smije ograđivati, naplaćivati ulaz i da svatko ima pravo doći na njih bez obzira na koncesiju.Ukidaju se koncesijska odobrenja i uvode dozvole koje daje općinsko ili gradsko vijeće na temelju javnog natječaja. Osniva se ustanova za upravljanje pomorskim dobrom te stručni savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru, a uvodi se pojam ekološke štete i odgovornosti za nju.

Izmjenama Zakona o lokalnim jedinicama zapravo se ne mijenja puno - i dalje ostaje 10 jedinica u kojima će se birati po 10 zastupnika.

Glasat će i o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, o obnovljivim izvorima energije, kao i o terminalu za ukapljeni prirodni plin, ali i o paketu poreznih zakona koji se mijenjaju zbog šestog kruga porezne reforme, a kojom se od iduće godine, među ostalim, ukida prirez lokalnim jedinicama i koja donosi i nešto malo povećanja plaća.

Uskoro više...