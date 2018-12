Oporbeni zastupnik: 'Ne znam gdje je Davor, ne javlja mi se'

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP), oporbene stranke u Republici Srpskoj, izjavio je u ponedjeljak kako ga je policija u Banjoj Luci pozvala na informativni razgovor okrivivši ga narušavanje javnog reda i to zbog činjenice da je sudjelovao na prosvjedima u tom gradu i pri tom se pridružio zahtjevima za okončanje istrage o okolnostima smrti mladića Davida Dragičevića.

- Odazvao sam se pozivu na informativni razgovor u policijskoj postaji Banja Luka-Centar gdje sam saznao da sam okrivljen za prekršaj iz članka 7. Zakona o javnom redu i miru na način da je došlo do narušavanja javnog reda i mira uzvikivanjem parola 'Pravda za Davida' i 'Tko je ubio Davida?' - pojasnio je Branislav Borenović u izjavi dostavljenoj medijima.

Ovaj političar, koji je ujedno zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta BiH, rekao je kako je kao roditelj a ne političar kada je god bio u prilici sudjelovao u mirnim prosvjedima čiji je cilj otkrivanje istine o Davidovoj smrti te da je svaki put svjedočio kako su takvi skupovi protekli na miran način i bez ikakvog nasilja koje je prouzročila jedino policija svojom intervencijom.

Nevjerojatno da narod ne može izgovoriti riječ 'pravda'

- Nevjerojatno da smo došli do toga da ogorčeni roditelji i narod ne mogu glasno izgovoriti riječ 'pravda' i upitati institucije tko je ubio njihovo dijete - izjavio je Borenović.

Šokantnom je opisao situaciju u nedjelju navečer u kojoj su, kako je istaknuo, teško opremljeni policajci silom rastjerivali nekoliko desetaka prosvjednika koliko ih je nakon 22 sata ostalo na Trgu Krajine kada je završeno masovno okupljanje pristalica skupine "Pravda za Davida".

Raspisali tjeralicu i za zastupnikom

Banjolučka policija u ponedjeljak je objavila i kako je raspisala tjeralicu za zastupnikom PDP-a u Narodnoj skupštini RS Draškom Stanivukovićem koji je 25. prosinca već bio uhićen i to dva puta u istom danu.

Njega također terete zbog sudjelovanja na prosvjednim skupovima. Stanivuković je tjeralicu komentirao na Facebooku.

- Čuj raspisali tjeralicu? Nisam u svojoj kući niti ću biti večeras, a njima ću doći kad mi se bude dalo. Nemam vremena, ministre, zauzet sam, pričam s narodom. To je prkos, ponos, dostojanstvo - poručio je Stanivuković.

Знам зашто вам ово говорим! Расписана потјерница и за мном! Нека расписују за криминалце, убице, а не за нама! *** Znam zašto vam ovo govorim! Raspisana potjernica i za mnom! Neka raspisuju za kriminalce, ubice, a ne za nama! Posted by Драшко Станивуковић - Draško Stanivuković on Monday, 31 December 2018

- Moj cilj je da izgradimo novi, bolji sistem, da natjeramo institucije da rade. Ja nisam foler. Postavljam pitanje, gdje je Davor, što uhićujete mlade ljude... Pamtimo i mi vas koji radite protiv ove zemlje. Najgore mi je kad mi netko kaže da se pravda traži u institucijama. Tko je ubio Milana Vukelića? Nećete me natjerati da se loše osjećam, nikada me nećete zaustaviti. Vidim ja taj vaš strah, ali baš me briga - poručio je Stanivuković.

Izjavio je da nema informacija o Davoru Dragičeviću niti gdje se nalazi.

- Njega dobiti ne mogu, volio bih da znam, brinem. Ne znam kako ga nema. Pojavila se informacija da je uhićen, policija odjednom napala trg. Pojavila se informacija da sam namjerno izazvao pijanstvo kako bi me uhitili. Ovo sve radim isključivo zbog višeg cilja. Kad budem sutra gradonačelnik, protestirat ću direktno protiv Dodika. Što dalje, dragi narode? Dići se do kraja. Hodali smo mirno, stajali na trgu mirno - istakao je Stanivuković u svom obraćanju uživo.

'Od građana rade državne neprijatelje'

Tijekom dana oglasio se i Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), koja je također u oporbi u RS, zatraživši "zaustavljanje policijskog progona članova skupine 'Pravda za Davida'" te "javnog linča režimskih medija" nad građanima Banje Luke.

- Umjesto da riješi ubojstvo banjolučkog studenta Davida Dragičevića, vrh MUP-a RS daje zapovjedi policiji da brutalno uguši mirni prosvjed građana a režimski mediji od skupine okupljene oko 'Pravde za Davida' prave neprijatelje države s ciljem njihove diskreditacije. Taj teror režima se mora zaustaviti - izjavio je Govedarica, a prenosi N1.

Upozorio je i kako su posebice problematične "batinaške skupine u civilu" koje napadaju prosvjednike a nije jasno tko su zapravo.

- Krajnje je vrijeme da se ova represija zaustavi prije nego dođe do mnogo veće eskalacije nezadovoljstva - istaknuo je predsjednik SDS-a.