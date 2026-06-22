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ZASTUPNIK STRANKE DOMINO

Igor Peternel: 'Ovo je proslava komunističkog mita, bal za vampire. Praznik treba ukinuti'

Piše HINA,
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Igor Peternel: 'Ovo je proslava komunističkog mita, bal za vampire. Praznik treba ukinuti'
Zagreb: DOMINO o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ustvrdio je da se u Brezovici slavi "laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i sramota, nametanje jugoslavenske države, terora, jednoumlja, oduzimanje svih vrsta ljudskih prava"

Zastupnik stranke DOMiNO u Hrvatskom saboru Igor Peternel došao je u ponedjeljak u Spomen-park Brezovicu, gdje se obilježava Dan antifašističke borbe, i poručio da će se njegova stranka nastaviti zalagati za ukidanjem Dana antifašističke borbe kao državnog praznika.  Peternel je novinarima rekao da je došao u Brezovicu kako bi skrenuo pozornost na "nevjerojatan politički rollercoaster kojem svjedočimo u Hrvatskoj u režiji vrha HDZ-a".

"Prošli tjedan su se čudili, snebivali, histerizirali oko koncerta partizanskih pjesama u organizaciji Grada Zagreba u Lisinskom, a sada nas pozivaju na ovaj bal vampira, proslavu komunističkog mita", kazao je.

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Ustvrdio je da se u Brezovici slavi "laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i sramota, nametanje jugoslavenske države, terora, jednoumlja, oduzimanje svih vrsta ljudskih prava".

Poručio je da će se njegova stranka zalagati da se 22. lipnja ukine kao državni praznik i uspostati "praznik koji će prihvatiti svi pristojni ljudi, pristojne generacije, koji bi išao za tim da se vrednuju komunističke žrtve".

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