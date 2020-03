Zatočena u Španjolskoj: 'Samo želim biti sa svojima u Italiji...'

Talijanska studentica Michela Guiotto trenutno se nalazi na Erasmusu u Granadi, Španjolskoj te će tamo ostati do daljnjeg s obzirom na situaciju koja se odvija u njenoj zemlji.

- Ministarstvo vanjskih poslova Talijanske Republike najavilo je specijalne letove za njihove državljane koji se nalaze van države, no oni se kontinuirano otkazuju – rekla je Erasmus studentica za La Stampu.

Ova 22-godišnja studentica Predškolskog odgoja i obrazovanja ostala je blokirana na svom Erasmusu u Španjolskoj.

- Ovdje u Španjolskoj situacija se pogoršava ubrzano. Budući da nam Ministarstvo vanjskih poslova ne pomaže, pokušala sam se sama snaći i rezervirati si let za 18. ožujak od Madrida do Malpense, no opcija 'check-in' nije bila dostupan. Drugog su mi jutra javili da let jednostavno nije bio u programu, bez ikakvih drugih obrazloženja – dodala neutješna Michela.

Foto: screenshoot/Facebook Sveučilište u Torinu, na kojem Michela studira, kontaktiralo ju je 12. ožujka kako bi ju obavijestili da postoji mogućnost dolaska u Italiju za sve Erasmus studente u Španjolskoj. Nakon tog poziva Michela se odmah izjasnila i odlučila da se želi vratiti u Italiju. No, veselje nije dugo potrajalo. Drugog dana Micheli je pristigao e-mail Sveučilišta u kojem je glasilo da, zbog cijele situacije koja se događa u Italiji, Ministarstvo vanjskih poslova nije uspjelo omogućiti letove za Erasmus studente. Oni koji se žele vratiti u Italiju moraju se snaći sami.

Michela ne odustaje i želi se vratiti u Italiju kako bi bila sa svojim bližnjima. Rezervirala je let za 26. ožujak, no strahuje da će i ovog puta let biti otkazan.

- Znam da je jučer let iz Malage prošao bez ikakvih smetnji, no onaj koji je bio rezerviran za danas otkazan je niti 24 sata prije polaska. Tko zna hoću li ja biti među onim rijetkim sretnicima koji će uspjeti u svom naumu. Nadajmo se najboljem – dodala je Michela.

Osim nemogućnost pronalaska letova za Italiju, Michelu brine još jedna stvar – zaštitne maske. Naime, zrakoplovna kompanija Allitalia ne dopušta ukrcavanja na avion za osobe koje ih nemaju. Iako vlada nestašica zaštitnih maski u Italiji, ali i u Španjolskoj, Michelin je otac uspio pronaći jednu i poslati ju u Španjolsku. No, ono zbog čega se Michela sada dodatno brine jest hoće li maska stići na vrijeme ili će je spriječiti u njenom naumu povratka kući.

- Jako sam zabrinuta. Nalazim se daleko od svoje obitelji i bližnjih i živim u strahu da će im se nešto dogoditi, a ja neću biti tu da im pomognem. Erasmus je trebao biti san, a sada je postao noćna mora. Sveučilište je zatvoreno već tjednima, živim sama u maloj sobi. Nisam jedina u ovoj situaciji, ima još mnogo studenata koji dijele moju sudbinu. Jedino što želimo je vratiti se svojim kućama i biti uz svoje bližnje, ništa drugo – dodaje zabrinuta studentica.