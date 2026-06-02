Zatvara se Slavonska zbog rušenja Vjesnika. Nema obilaznog koridora...

Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti se zatvara i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sveopće sigurnosti prometa i ljudi, potvrdio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.

Od blagdana Tijelova u četvrtak, 4.lipnja, do nedjelje navečer, 7. lipnja Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena za sav promet zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku, izvjestio je novinare ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić.

- Dakle, bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema "bypassa" jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktično potrošio više od pola predviđenog roka. Bit će ta četiri dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet -pojasnio je ministar.

Dodao je kako će tijekom uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će spriječiti da eventualno neki dio građevinskog otpada ne završi tamo gdje ne bi smio.

Hrvoje Merki, direktor tvrtke Eurco, koja je izvođač radova uklanjanja nebodera, rekao je kako s radovima u četvrtak kreću u 7 ujutro.

- Znači, nema nijednog vozila u podvožnjaku. Iz sigurnosnih razloga to tražimo kada smo udaljeni nekakvih 8,5 metara. Kada srušimo i te balkone, odnosno te konzole, bit ćemo udaljeni skoro 11, 12, 13 metara i krećemo 'gristi' kako bi cijeli sjeverni dio bio uklonjen do nedjelje navečer. Što se više udaljimo od ovih kontejnera kao zaštitnog zida, to će građani biti sigurniji - rekao je Merki.

Sigurnost radova na visokoj razini

Nadzorni inženjer Krunoslav Komesar iz tvrtke Gark Konzaltinga pohvalio je izvođača radova na visokom standardu rada.

- Ljudima sa strane to je možda izgledalo dugo i kao da se ništa ne radi, ali baš tada, kada se najmanje vidjelo da se radi, najviše se radilo u inženjerskim uredima. Moglo se i krenuti onako 'na horuk' i bez puno planiranja, ali ipak je odabran ovaj pristup gdje se jako pomno pratio svaki korak - izjavio je Komesar.

Istaknuo je i da je proces uklanjanja azbesta ogledni primjer za cijelu Hrvatsku jer se na puno građevina brojni investitori ne pridržavaju mjera zaštite. Rekao je i da je cijeli projekt uklanjanja nebodera bio izazovan, ali da bi sve ponovio.

- Bili smo suočeni s brojnim problemima, pritiskom javnosti i komentarima na mrežama. I morate ostati hladne glave - poručio je Komesar.

Direktor Eurca rekao je da je jako ponosan što se tijekom radova nikome ništa nije dogodilo.

- Kao što možete vidjeti na onoj tabli piše 752 dana bez ozljede od zadnje ozljede na radu. Znači, nikad u životu nismo imali, ne daj Bože, smrtnu ozljedu, a teške ozljede se moraju zabilježiti, pa makar i one kada na jedan dan završite u bolnici - rekao je Merki.

Dodao je i kako uklanjanje Vjesnika nije bio i najizazovniji projekt na kojem je radio, tu su dimnjak u Bakru visok 254 metra, skladišta u Lučkoj upravi Rijeka gdje je također bilo azbesta.

Revizor iz tvrtke Toding Mario Todorić rekao je da dosad nisu imali situacije poput Vjesnika, da su uklanjali tako visoke i opožarene zgrade pa i nije bilo primjera kako pristupiti cijelom problemu.

- To je bio proces u kojem smo skupa analizirali svaku pojedinu fazu i svaki pojedini element. Možda se prosječnom promatraču koji tu čeka u gužvi na semaforu čini sve to pretjerivanjem i nepotrebnim, ali vjerujte da je ovakav neboder puno teže ukloniti nego sagraditi - rekao je Todorić.

Projektantica projekta uklanjanja Marija Sojčić iz Eurca rekla je kako je najveći izazov što se nisu u potpunosti mogli osloniti na uzorkovanje koje je bilo ograničenog sadržaja.

- Revident nam je bio uključen od prvog trenutka i onog časa kad je revident potvrdio nešto, moram priznati da je meni uvijek bilo lakše i to je onda još jedna dodatna potvrda bila da je put nam ispravan i da dosad nismo imali incidenata - istaknula je Sojčić.

Državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja Tonči Glavinić rekao je da kada zgrada u potpunosti nestane, sav građevinski otpad zbrinjava izvođač sukladno pravilima struke.

Budućnost Vjesnika

Ministar je ponovio kako je Vlada, koja ima 64 posto vlasništva, zainteresirana za otkup cijelog kompleksa što ovisi o dogovoru s ostalim suvlasnicima.

- Želimo na ovom križanju na južnom ulazu u grad između Savske i Slavonske avenije napraviti objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja su u ovom trenutku u zakupu - poručio je Bačić.

Na pitanje hoće li biti riječ o jednom ili više objekata, ministar je rekao da će to ovisiti o GUP-u i da će to odrediti stručno povjerenstvo. Još nije poznato što će biti sa zgradom gdje je smješten Hrvatski olimpijski odbor. Bačić je rekao da će se na javnom natječaju za arhitektonsko rješenje ponuditi cijela lokacija i ako buduće najprikladnije rješenje bude predvidjelo da se zgrada HOO ostavi, to će se poštovati.

Dosada je iz nebodera uklonjeno 620 tona opožarenog i ostalog otpada te 470 kilograma azbesta koji je pronađen naknadno na 16. katu i koji je zbrinut sukladno Zakonu i Pravilniku o gospodarenju opasnim otpadom. Planirano je da se cjelokupni neboder ukloni do prve polovine srpnja.

Ministar Bačić izvijestio je i da u javno savjetovanje kreće uredba kojom se propisuje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ona ovisi o kvadraturi zgrade, namjeni, je li riječ o građevini na ili izvan građevinskog područja. Primjerice, za obiteljsku kuću ili zgradu veličine 10x10 i 6 metara naknada će iznositi 1260 eura.