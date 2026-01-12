Zaustavili ga zbog svjetla na biciklu, pa napuhao 4,5 promila

Policija je zaustavila biciklista (31) u Virovitici i izmjerila mu čak 4,45 promila u nedjelju oko 22 sata. Tijekom vožnje nije koristio reflektirajući prsluk niti je imao upaljeno prednje svjetlo bijele boje, kao ni stražnje crveno svjetlo, piše virovitičko-podravska policija.

Osim toga, kretao se suprotno propisima, odnosno nije se držao desnog ruba ceste. Nakon zaustavljanja, utvrdili da vozi pijan i izmjerili mu 4,45 promila.

Zbog prekršaja, policija mu je izrekla kaznu od 210 eura.