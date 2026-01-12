Obavijesti

Zaustavili ga zbog svjetla na biciklu, pa napuhao 4,5 promila

Zaustavili ga zbog svjetla na biciklu, pa napuhao 4,5 promila
Osim toga, kretao se suprotno propisima, odnosno nije se držao desnog ruba kolnika

Policija je zaustavila biciklista (31) u Virovitici i izmjerila mu čak 4,45 promila u nedjelju oko 22 sata. Tijekom vožnje nije koristio reflektirajući prsluk niti je imao upaljeno prednje svjetlo bijele boje, kao ni stražnje crveno svjetlo, piše virovitičko-podravska policija.

Osim toga, kretao se suprotno propisima, odnosno nije se držao desnog ruba ceste. Nakon zaustavljanja, utvrdili da vozi pijan i izmjerili mu 4,45 promila.

Zbog prekršaja, policija mu je izrekla kaznu od 210 eura.

