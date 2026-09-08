Zavirite u bazen Špansko: Evo što sve očekuje Zagrepčane

Bazen Špansko svoja bi vrata građanima trebao otvoriti već ovoga tjedna. Grad Zagreb na Facebook stranici objavio je prvi pogled na sadržaj koji očekuje građane, prije službenog otvorenja.

Sadrži sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom i teretanu

- Prije nego što bazen Špansko službeno otvori svoja vrata, zavirili smo iza kulisa i donosimo vam prvi pogled na dio sadržaja koji vas očekuje. Još malo i sve ćete moći vidjeti - i isprobati - uživo! Što ćete prvo isprobati? Sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom ili teretanu? - napisali su u objavi.