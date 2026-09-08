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POGLED IZA KULISA

Zavirite u bazen Špansko: Evo što sve očekuje Zagrepčane

Piše Iva Tomas,
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Zavirite u bazen Špansko: Evo što sve očekuje Zagrepčane
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Foto: Grad Zagreb
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Što ćete prvo isprobati? Sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom ili teretanu? - napisali su u objavi

Bazen Špansko svoja bi vrata građanima trebao otvoriti već ovoga tjedna. Grad Zagreb na Facebook stranici objavio je prvi pogled na sadržaj koji očekuje građane, prije službenog otvorenja.

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Sadrži sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom i teretanu

- Prije nego što bazen Špansko službeno otvori svoja vrata, zavirili smo iza kulisa i donosimo vam prvi pogled na dio sadržaja koji vas očekuje. Još malo i sve ćete moći vidjeti - i isprobati - uživo! Što ćete prvo isprobati? Sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom ili teretanu? - napisali su u objavi.

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