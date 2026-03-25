Gotova optimizacija semafora na Aveniji Dubrovnik: 'Bit će manje gužve i još kraći zastoji'

Grad Zagreb započeo je veliki projekt zamjene starih semaforskih uređaja te ugradnje novih i modernih semafora kojima se može upravljati iz Centra za upravljanje prometom. Shodno tome, u proteklih nekoliko mjeseci zamijenjeni su svi semafori na Aveniji Dubrovnik.

- Nova semaforska oprema za nadzor prometa operaterima u Centru za upravljanje prometom omogućuje praćenje prometa u stvarnom vremenu u smjenama. Novi semafori ujedno omogućuju dinamičku signalizaciju u slučaju zastoja, nesreća i drugih poremećaja u prometu. Stoga više neće biti potrebe za intervencijom djelatnika na terenu - objavili su iz stranke Možemo! na društvenim mrežama.

Kako navode, pametni semafori povećat će protočnost prometa, a rezultat toga će biti kraći zastoji i vrijeme putovanja.

- Osim toga, tramvaji će ubuduće imati prednost u prolasku kroz raskrižje, što znači brži i pouzdaniji javni prijevoz!

Nakon Avenije Dubrovnik počeli su radovi i u Ulici Savezne Republike Njemačke. Zahvaljujemo građanima na strpljenju tijekom radova i podršci u optimizaciji prometa u našem gradu i četvrti - naveli su.

Kako je Grad naveo na službenim stranicama, do kraja 2026. u planu je optimizirati 300 raskrižja, a do 2028. cilj je da svih 487 semaforiziranih raskrižja u Gradu Zagrebu bude spojeno na Centar za upravljanje prometom.