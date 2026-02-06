Obavijesti

News

Komentari 1
BORAVILA U NJEGOVOJ NEKRETNINI

Norveška princeza o dopisivanju s Epsteinom: 'Ispričavam se, posebno kralju i kraljici'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 29 min
Norveška princeza o dopisivanju s Epsteinom: 'Ispričavam se, posebno kralju i kraljici'
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Komunikacija princeze s Epsteinom posljednjih su dana stavili princezu u središte pozornosti i to baš u tjednu kad je njen sin izašao pred sud zbog više kaznenih djela, uključujući optužbe za silovanje

Admiral

Norveška krunska princeza ispričala se u petak svima koje je "razočarala" nakon što se danima ispituje njena povezanost sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, te je dodala kako joj je žao zbog situacije u koju je dovela kraljevsku obitelj.

541
Foto: Department of Justice

Komunikacija i kontakti krunske princeze Mette-Marit s Epsteinom posljednjih su dana stavili princezu u središte pozornosti i to baš u tjednu kad je njen sin izašao pred sud zbog više kaznenih djela, uključujući optužbe za silovanje.

EPSTEINOVI SPISI Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa
Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa

U Epsteinovim dokumentima nalazi se nekoliko stotina spominjanja krunske princeze, koja je 2019. izjavila da žali što je ikada bila u kontaktu s Epsteinom, izvijestili su norveški mediji.

Dokumenti, koji uključuju razmjenu e-poruka, pokazali su da je Mette-Marit 2013. godine nekoliko dana boravila u nekretnini u Palm Beachu na Floridi u vlasništvu Epsteina. Javna televizija NRK izvijestila je da je boravak bio dogovoren preko zajedničkog prijatelja, što je kasnije potvrdio i kraljevski dvor.

NIJE BILO SLUČAJNO Melania je zbog neugodnog pitanja o Epsteinu otkazala konferenciju: 'Poštujte to...'
Melania je zbog neugodnog pitanja o Epsteinu otkazala konferenciju: 'Poštujte to...'

Kraljevska palača priopćila je u petak da Mette-Marit želi govoriti o onome što se dogodilo i detaljnije se objasniti, ali da to sad nije izvedivo. Dodano je da se nalazi u vrlo teškoj situaciji i da se "nada razumijevanju da joj je potrebno vrijeme kako bi sabrala misli".

Također je objavila izjavu same krunske princeze, njezinu drugu u tjedan dana, u kojoj je ponovno izrazila duboko žaljenje zbog svog prošlog prijateljstva s Epsteinom.

NEVJEROJATAN PROPUST Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...
Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...

- Važno mi je ispričati se svima vama koje sam razočarala. Dio sadržaja poruka između Epsteina i mene ne predstavlja osobu kakva želim biti. Također se ispričavam zbog situacije u koju sam dovela Kraljevsku obitelj, posebno kralja i kraljicu - napisala je princeza.

Mette-Marit je nakon objave najnovijih Epsteinovih dokumenata rekla da mora preuzeti odgovornost jer nije temeljitije istražila Epsteinovu prošlost i što nije ranije shvatila kakva je osoba bio, piše 2News.

- Pokazala sam lošu prosudbu i žalim što sam imala ikakav kontakt s Epsteinom. To je jednostavno sramotno - napisala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača
Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley
'IMAM DOKAZE'

Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley

Lara (25) tvrdi da do danas nije zaprimila službeni dokument koji bi potvrdio sumnju o krađi auta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026