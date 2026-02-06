Norveška princeza o dopisivanju s Epsteinom: 'Ispričavam se, posebno kralju i kraljici'

Norveška krunska princeza ispričala se u petak svima koje je "razočarala" nakon što se danima ispituje njena povezanost sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, te je dodala kako joj je žao zbog situacije u koju je dovela kraljevsku obitelj.

Komunikacija i kontakti krunske princeze Mette-Marit s Epsteinom posljednjih su dana stavili princezu u središte pozornosti i to baš u tjednu kad je njen sin izašao pred sud zbog više kaznenih djela, uključujući optužbe za silovanje.

U Epsteinovim dokumentima nalazi se nekoliko stotina spominjanja krunske princeze, koja je 2019. izjavila da žali što je ikada bila u kontaktu s Epsteinom, izvijestili su norveški mediji.

Dokumenti, koji uključuju razmjenu e-poruka, pokazali su da je Mette-Marit 2013. godine nekoliko dana boravila u nekretnini u Palm Beachu na Floridi u vlasništvu Epsteina. Javna televizija NRK izvijestila je da je boravak bio dogovoren preko zajedničkog prijatelja, što je kasnije potvrdio i kraljevski dvor.

Kraljevska palača priopćila je u petak da Mette-Marit želi govoriti o onome što se dogodilo i detaljnije se objasniti, ali da to sad nije izvedivo. Dodano je da se nalazi u vrlo teškoj situaciji i da se "nada razumijevanju da joj je potrebno vrijeme kako bi sabrala misli".

Također je objavila izjavu same krunske princeze, njezinu drugu u tjedan dana, u kojoj je ponovno izrazila duboko žaljenje zbog svog prošlog prijateljstva s Epsteinom.

- Važno mi je ispričati se svima vama koje sam razočarala. Dio sadržaja poruka između Epsteina i mene ne predstavlja osobu kakva želim biti. Također se ispričavam zbog situacije u koju sam dovela Kraljevsku obitelj, posebno kralja i kraljicu - napisala je princeza.

Mette-Marit je nakon objave najnovijih Epsteinovih dokumenata rekla da mora preuzeti odgovornost jer nije temeljitije istražila Epsteinovu prošlost i što nije ranije shvatila kakva je osoba bio, piše 2News.

- Pokazala sam lošu prosudbu i žalim što sam imala ikakav kontakt s Epsteinom. To je jednostavno sramotno - napisala je.