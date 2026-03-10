Obavijesti

PROBLEMI U PAKTU

Sve veći jaz između SAD-a i Izraela: Trump je pod pritiskom

Piše HINA,
Dok Izrael želi dugotrajno oslabiti Iran, Trump poručuje da je rat 'gotovo' gotov, a sve više Amerikanaca protivi se sukobu.

Admiral

Deset dana nakon zajedničkog napada na Iran sve je vidljiviji jaz između Sjedinjenih Država i Izraela dok se američki predsjednik Donald Trump suočava s političkim pritiskom na domaćoj političkoj sceni i ne dijeli dugoročne ciljeve Izraela, piše francuska novinska agencija Afp. Saveznici se suočavaju s oštrom razlikom u načinu na koji njihova javnost gleda na rat, s povijesno niskom podrškom Amerikanaca za ofenzivu koju oduševljeno podržava većina Izraelaca. S porastom cijene nafte, što je znak upozorenja u američkoj politici, Trump je u ponedjeljak za CBS News rekao da je rat "gotovo" završen, unatoč njegovim ranijim obećanjima izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da će nastaviti s napadima koji će trajati tjednima, ako ne i mjesecima.

Američki dužnosnici pokazali su nelagodu nakon što su se stanovnici Teherana u nedjelju probudili uz apokaliptične prizore crnog dima koji je zaklanjao sunce i gušio ih, nakon izraelskih napada na skladišta goriva oko grada od 10 milijuna stanovnika.

Čak je i senator Lindsey Graham, republikanski saveznik Trumpa koji je godinama pozivao na rat protiv Irana, zamolio Izrael da "bude oprezan u odabiru ciljeva".

„Naš je cilj osloboditi iranski narod na način koji neće osakatiti njihovu priliku da započnu novi i bolji život nakon što se ovaj režim sruši“, napisao je Graham na mreži X.

Michael Singh, generalni direktor Washingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku, rekao je da su američki i izraelski ciljevi uglavnom slični - ali ne i identični.

Rekao je da Izrael želi da Iran, čija vlada koju vode klerici podržava Hamas, bude "trajno oslabljen" - strategija koju Izrael provodi diljem regije, posebno u više navrata bombardirajući povijesnog protivnika Siriju unatoč promjeni vlasti.

"SAD možda nema toliki apetit za dugotrajni sukob, posebno zato što ima prioritete u drugim područjima koje Izrael očito nema, i može se spakirati i otići kući, dok Izrael ne može", rekao je Singh, koji je bio glavni savjetnik Bijele kuće za Bliski istok pod bivšim predsjednikom Georgeom W. Bushom.

I Netanyahu i Trump pozitivno govore o Irancima koji žele srušiti Islamsku republiku, koja se suočava sa širokim protivljenjem i nemilosrdno je gušila prosvjede u siječnju, ali nijedan od njih to nije postavio kao eksplicitni cilj.

Trump - koji je godinama osuđivao američki intervencionizam na Bliskom istoku kao rasipnički i pogrešan - ponudio je različita objašnjenja za napad na zemlju od 90 milijuna stanovnika, uglavnom se usredotočujući na slabljenje njezine vojne moći.

Državni tajnik Marco Rubio izazvao je upitne poglede kada je novinarima rekao da je "neposredna prijetnja" s kojom se suočavaju Sjedinjene Države, kao ključni pravni prag jer Kongres ustavno ima ovlasti objaviti rat, to što je Izrael već odlučio napasti Iran, koji bi potom uzvratio američkim snagama.

Sve veći jaz na američkoj političkoj sceni

Izrael i dalje ima snažnu podršku unutar Trumpove Republikanske stranke, ali suparnička Demokratska stranka - i nekoliko istaknutih glasova s ​​desnice - optužili su Trumpa da slijepo slijedi Izrael u regionalni rat.

Anketa Quinnipiaca objavljena u ponedjeljak pokazala je da je tijesna većina Amerikanaca protiv vojne akcije u Iranu - 53 posto, što je zapanjujuća razina protivljenja samo nekoliko dana nakon početka rata - te da 44 posto vjeruje da Sjedinjene Države previše podržavaju Izrael.

Nedavna anketa Gallupa otkrila je da prvi put više Amerikanaca suosjeća s Palestincima nego s Izraelcima u njihovom sukobu, nakon što je Izrael sveo Gazu na ruševine u nemilosrdnom bombardiranju nakon napada Hamasa 7. listopada 2023.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom, koji se smatra vjerojatnim demokratskim kandidatom za predsjednika 2028., nedavno je doveo u pitanje američku pomoć Izraelu i složio se da njegov tretman Palestinaca pokazuje da je to "država apartheida" - karakterizacija zbog koje Izraelci snažno negoduju i koja je nekada bila nezamisliva za vodećeg američkog političkog kandidata.

Aaron David Miller, iskusni američki pregovarač za Bliski istok, koji je sada viši suradnik u zakladi Carnegie Endowment for International Peace, rekao je da je Netanyahu postao još ovisniji o Trumpu jer se ove godine u Izraelu održavaju izbori, na kojima će iskusni premijer htjeti pokazati da ima podršku američkog predsjednika.

„Kada Donald Trump kaže stop, ovo će prestati, bez obzira na to smatraju li Izraelci da je misija ispunjena ili ne, jer je stupanj utjecaja koji Trump ima na Netanyahua neviđen u povijesti odnosa predsjednika s izraelskim premijerima“, rekao je Miller.

