1. Godinu dana postoji Glas poduzetnika, što ste sve poduzeli u tom periodu, a što ostvarili?

U samo godinu dana pokrenuli smo velike i značajne projekte koji za cilj imaju pomoći poduzetnicima i obrtnicima koji do sada nisu imali adekvatnog predstavnika. Nastali smo jer smo morali i jer nismo imali drugog izbora. Naime, podsjetit ću da su prošle godine HGK i HOK pozdravljali neadekvatne ekonomske mjere Vlade Republike Hrvatske koje su se svodile na odgađanje poreznih davanja. Odmah smo izašli s jasnim stavom - OTPIS, NE ODGODA, a naš prijedlog podržale su gotovo sve neovisne poduzetničke i obrtničke udruge.

Pokrenuli smo projekte kao što su “Ovdje štiti UGP” - svi naši članovi kojima dolazi inspekcija mogu nam se obratiti u slučaju neopravdanog postupanja. UGP je ovim projektom osigurao pravnu pomoć i savjetovanje članovima. Jedan od važnijih projekata je i “HR 2.0 Teritorijalni ustroj.” Naime, podatkovni znanstvenik Nikola Strahija utvrdio je da bi se ukidanjem financijskih neodrživih 430 jedinica lokalne samouprave, uštedjelo najmanje milijardu kuna godišnje.

Važan projekt za Udrugu je i #EUtransparentnost, a ideja je da svaka osoba koja primijeti kriminalne radnje ili malverzacije u dodjeli sredstava Europske unije može putem naše stranice podnijeti anonimnu prijavu. Prijavu će zatim pregledati naš Interni odbor u kojemu su pravnici i stručnjaci za EU fondove.

Osnivanje Ekonomskog savjeta svakako je jedno od najvećih postignuća UGP-a. Vuk Vuković okupio je neke od najboljih hrvatskih ekonomista, znanstvenika i stručnjaka s najboljih svjetskih sveučilišta koji će sudjelovati u kreiranju Hrvatske 2.0. Savjet se istaknuo s važnim analizama i istraživanjima, među kojima ćemo istaknuti analizu koja se odnosi na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Članovi Ekonomskog savjeta istaknuli su mnogobrojne nedostatke NPOO-a i rade na tome da javnost sazna za sve probleme i manjkavosti plana.

Osim projekata, UGP je organizirao i mnoštvo drugih aktivnosti te događanja. Organizirali smo prvi prosvjed poduzetnika na Markovom trgu, 21. svibnja na kojemu su sudjelovali povremeni prijevoznici iz cijele Hrvatske, ugostitelji, turistički djelatnici, poduzetnici koji se bave eventima te članovi UGP-a.

Peticijom smo zatražili ukidanje obveznih članarina u HGK-u, HOK-u i TZ-u. Rezultat peticije je više od 24.000 potpisa građana te izmjena Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ovim pitanjem ujedinili smo cjelokupnu oporbu u Hrvatskom saboru.

Jedan od važnijih trenutaka je svakako i polaganje vijenca ispred Ministarstva gospodarstva, što je izazvalo mnogobrojne reakcije u javnosti. Tražili smo da predsjednik Vlade razriješi s dužnosti ministra gospodarstva koji je pokazao nerazumijevanje za mnogobrojne probleme poduzetnika i obrtnika.



Nakon razornog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta, UGP se odmah uključio u pomoć građanima s akcijom “Poduzetnici za Sisačko-moslavačku županiju.” i skupili smo preko 4,5 milijuna kuna. S prikupljenim sredstvima kupili smo i donirali stambene kontejnere za privremeni smještaj, grijalice i ostalu opremu, a kupit ćemo i poslovne kontejnere za Centar novog života u Petrinji s ciljem vraćanja poduzetničke aktivnosti i optimizma u navedeni kraj, ujedno smo i začetnici te ideje zajedno sa Gradom Petrinja, te smo napravili i kompletnu projektnu dokumentaciju, a planiramo i skoru izgradnju nekoliko tzv. UGP kuca.

Moram istaknuti i prosvjed "Veliki krik poduzetnika" koji je okupio 10.000 ljudi na Trgu bana Jelačića. Na prosvjedu smo tražili hitne i adekvatne ekonomske mjere koje će osigurati spas gospodarstva.

2. Koliko su kroz vašu udrugu poduzetnici sami sebi više pomogli u ovih godinu dana, a koliko im je pomogla recimo HGK u sve godine poslovanja?

Svi poduzetnici su za vrijeme krize u udruzi Glas poduzetnika pronašli nekoga tko će za njih dignuti glas i tko će se beskompromisno boriti za njihova prava! Poduzetnici nisu više prepušteni sami sebi i samostalnoj borbi u krizi - UGP-om je postao partner koji je za njih dostupan 24/7. Kao najveću snagu Udruge istaknuo bih stručnjake iz svih djelatnosti i činjenicu da se poduzetnici iz iste ili slične djelatnosti mogu udružiti te na taj način zajedno mijenjati stvari na bolje! UGP je uvijek čvrsto stao iza svih članova koji su nam se javili s problemima ili prijedlozima i svih 16.700 članova zna da više nisu sami!

Za razliku od UGP-a, HGK je radila gotovo više štete nego koristi i to još od početka krize. Naime, na početku pandemije pozdravili su loše ekonomske mjere Vlade RH. Izostala je adekvatna reakcija ili borba za članove koji podsjećam, plaćaju prisilnu članarinu. Brojni članovi HGK gotovo nikad nisu imali korist od rada Komore, osim ponekog maila kojeg su poslali reda radi. Ono što je još gore je činjenica da je HGK i sada pozdravila vrlo loš Nacionalni plan za oporavak i otpornost, koji isključivo ide u korist javnog sektora. Za privatni sektor u sklopu NPOO-a, Vlada RH je namijenila mrvice. Zanima nas zašto se HGK ne zauzima za članove od kojih prisilno naplaćuje članarinu? Zašto uporno pozdravljaju loše Mjere i neadekvatne planove Vlade RH? HGK iz navedenih, ali i brojnih drugih razloga mora postati dobrovoljna Udruga, a ne prisilni namet poduzetnicima!

3. Koji su danas najveći problemi poduzetnika?

Poduzetnici imaju mnogo problema i bez krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, počevši od plaćanja stotina parafiskalnih nameta, jednog od najvećih PDV-a u EU, a do prereguliranosti sustava, neefikasnog pravosuđa, te neefikasne i glomazne birokracije. Sada, u ovoj situaciji, problemi se samo pojačavaju.

Jedan od većih problema je svakako neizvjesnost. Nažalost, od mjeseca do mjeseca poduzetnici ne znaju što će biti s mjerama za očuvanje radnih mjesta, na koji način se one uopće donose te na osnovu kojih pokazatelja. Ističem i da mjere za očuvanje radnih mjesta često kasne.



Između ostalog, problem je i izostanak konkretnih Vladinih mjera koje bi omogućile preživljavanje poduzetnika u krizi. Dodatan problem predstavljaju i krediti, jer poduzetnicima trebaju sredstva za likvidnost koja izostaju zbog krize, a banke ne odobravaju kredite jer nisu likvidni.

Međutim, jedan od najvećih problema je Nacionalni plan za oporavak i otpornost u kojemu možemo vidjeti da će većina sredstava biti usmjerena prema javnom sektoru. Kao što smo već upozoravali, ne radi se onda o planu oporavka gospodarstva, već o “krpanju” prijašnjih loših projekata. Loša raspodjela sredstava mogla bi uzrokovati tešku situaciju u gospodarstvu i još duži oporavak od krize iz 2009. godine.

4. Što je sve Vlada primijenila od Vaših prijedloga?

Ponovno moram istaknuti “Otpis, ne odgoda” kojom smo ukazali na potrebne promjene koje se moraju pokrenuti kako bi se pomoglo poduzetnicima i obrtnicima. Drago nam je da je Vlada RH prihvatila naš prijedlog, jer je to mnogo značilo za sve poduzetnike pogođene pandemijom virusa COVID-19.

Izborili smo se i da sezonski obrtnici, destination retail i event industrija budu uključeni u mjere za očuvanje radnih mjesta. Također, izborili smo se za to da svi poduzetnici i obrtnici plaćaju PDV po naplati, što je na kraju ušlo i u prijedlog Zakona.

Pritiscima na Vladu RH, HZZ i nadležna ministarstva konstantno smo zastupali interese zaposlenika i njihovih poslodavaca. Produljenja i nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta zasluga je aktivnosti Udruge.



Osim toga, ističem da UGP ima otvorenu i konstantnu komunikaciju s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. UGP je pomogao nadležnom ministarstvu u provedbi i kreiranju mjera koje su bile potrebne za očuvanje radnih mjesta.



5.Koji su Vam daljnji ciljevi?

UGP je ideja, koncept, vjera da sutra nećemo imati podijeljeno društvo zbog političkih ambicija pojedinih mediokriteta! Želimo uređenu i pravednu zemlju, u kojoj će svatko dobiti jednaku šansu, u kojoj smo doista pred zakonom svi isti i u kojoj možemo raditi, stvarati nove vrijednosti, plaćati poštene poreze i odgajati našu djecu!

Dugoročno UGP neće stati u ostvarivanju glavnog cilja, onog kojeg smo nazvali Hrvatska 2.0, a koji traži ključne reforme - reformu porezne uprave (smanjivanje PDV-a, ukidanje većine parafiskalnih nameta, deregulaciju sustava, ukidanje plaćanje akontacije poreza na dobit, plaćanje PDV-a po naplati, neoporezivanje dobiti koja se reinvestira u tvrtku itd. itd.), reformu pravosuđa i reformu javne uprave i lokalne samouprave (uz digitalizaciju iste i značajnije smanjivanje).

Kratkoročno ćemo biti svojevrstan “kontroling“ Vladinih Mjera i akcijskih planova, i kao do sada davati jasne prijedloge za poboljšavanje istih, a također ćemo nastaviti raditi povećanju broja članova (u ovom momentu imamo skoro 17 000 članova, mahom tvrtki i obrtnika), kao i na njihovoj edukaciji, kao i daljnjem povećavanju benefita, a već sada članovi UGP-a imaju pravo na povoljnije gorivo, u suradnji s INA-on popust je za njih 55 lipa/po litri, imaju pravo na 6 mjeseci besplatno vodnjenje računa u ZABA-i, ili čak 1 godinu ako se radio o start up tvrtki, na povoljnije telekomunikacijske usluge u suradnji s Telemachom, pa i u suradnji s 24sata povoljnije oglašavanje - online i print. Uz napomenu, da UGP nema članarinu, mi nismo i ne želimo biti ikakav namet našim članovima, financiramo se uglavnom iz donacija.

6. Koliko je pandemija naštetila poduzetnicima, a koliko mjere Nacionalnog stožera?

Sjećam se da sam na jednom sastanku, bas ministru Ćoriću, resornom ministru rekao, da Vlada nije kriva za pandemiju, ali je odgovorna za neadekvatne Mjere, za loše provođenje istih i za konstantna dvostruka mjerila.

Uz navedeno nije bilo jasnog koncepta od početka, dosta se lutalo, donosilo odluke u zadnji čas, sto je svakako pogoršalo već naveden problem ionako velike neizvjesnosti, kasnilo se s isplatama, i sl..

No isti tako, UGP je pohvalio prihvaćanje našeg prijedloga u ožujku prošle godine da

se u sklopu Mjera za očuvanje radnih mjesta ide s otpisom davanja na plaću (otpis doprinosa i poreza na dohodak), nažalost, nije se išlo s ukidanjem većine parafiskalnih nameta, kao i smanje PDV-a no mi nećemo stati u našim traženjima/

Također, drago nam je da je Vlada u studenome prošle godine prihvatila, a na prijedlog i UGP-a, NUU-a, HUP-a ...pokrivanje dijela fiksnih troškova tvrtkama, no žao nam je da je prihvatila samo za jedan dio poduzetnika, dok za druge, s isto tako velikim padom, većim od 60% (putničke agencije, povremeni prijevoz putnika, event industrija i sl.), nije, no još se ta nepravda stigne ispraviti.

Naime razlog svih padova u konačnici, nije loš rad ili nesposobnost poduzetnika, već epidemiološke mjere Vlade s kojima je ista, a s ciljem očuvanja zdravlja građana, znatno ograničila ili u cijelosti onemogućila naše poslovanje, te držimo da zato mora i izvršiti adekvatno obeštećenje!

UGP je u ovom momentu u procesu validiranja potencijalne tužbe prema Vladi RH, u suradnji s nekoliko renomiranih odvjetničkih ureda, baš zbog čitavog niza loših i diskriminatornih odluka. Ako navedena tužba krene, o tome ćemo na vrijeme obavijestiti javnost.



7.Što ste u svojih godinu dana postojanja naučili o odnosu Hrvatske prema poduzetnicima, a što eventualno niste do sada znali jer u krizama obično ispliva i sve ono što se u 'normalno' vrijeme ne vidi ili se tek možda nazire?



I u ovoj krizi se pokazalo da će se iskonski poduzetnik na ovaj ili onaj način “dočepati na noge”, mnogi su se praktički iz ambisa uzdigli i dapače, povećali svoje kapacitete, proširili svoje poslovanje, neki su ga u cijelosti zamijenili i reinovirali, nažalost neki nisu. Mnogi su pali, no mi poduzetnici ne smijemo stati, stalno moramo gurati naprijed, bez predaje i s optimizmom, pa i na ovakvom smanjenom i ograničenom tržištu, a od Vlade samo tražimo da “nam ne smeta”, ne postavlja nepotrebne prepreke!