Zbog Milanovića je promijenio planove. Kerum: Ne izlazim na izbore! Bolje se ne upuštati...

Nakon Ivice Todorića, evo nam još jednog odustajanja od izlaska na parlamentarne izbore. Iako je Željko Kerum donedavno najavljivao da će njegov PGS krenuti u utrku za Sabor, to se ipak neće dogoditi. "Istina je, najavio sam izlazak HGS-a na Parlamentarne izbore, no to je bilo prije nego što je Zoran Milanović izašao sa svojim planom. Kada sam vidio kolika se napetost stvara tim njegovim nenadanim izlaskom na Parlamentarne izbore, postao sam svjestan da mi se bolje ne upuštati u tu političku utrku na državnoj razini, odnosno kako bi naš narod rekao "bolje mi se ne petljati u visoku politiku", kazao je Kerum u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Ali ovo odustajanje Keruma od izlaska na parlamentarne izbore ne znači i kraj njegovih političkih ambicija..

- Ipak, sam ja političar čija stranka najbolje rezultate postiže na lokalnoj razini i moj i naš zadatak će biti da postignemo što bolje rezultate na sljedećim lokalnim izborima - kazao je Kerum, koji opet želi biti splitski gradonačelnik, za Slobodnu.

Podsjećamo kako je Kerum zajedno sa svojom dragom sestrom Nevenkom već bio saborski zastupnik u periodu od 2011. do 2015. godine Ali dolasci u Sabor nisu mu bili baš omiljeni...

