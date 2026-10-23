Zbog pomicanja sata staju i vlakovi: Pričekat će sat vremena na kolodvorima

Prelasku na zimsko računanje vremena moraju se prilagoditi i vlakovi, koji će zbog toga u noći sa subote na nedjelju stati na sat vremena. Vlak na relaciji Ivanić-Grad – Zagreb Glavni kolodvor stajat će u kolodvoru Ivanić-Grad te polazi u 2.56 sati po novome vremenu. Onaj na relaciji Sisak Caprag – Zagreb Glavni kolodvor stajat će u kolodvoru Sisak Caprag te polazi u 2.38 sati, a vlak Krapina – Zabok pričekat će sat vremena na kolodvoru Krapina, do 2.43 sati po zimskome vremenu, priopćila je u petak HŽ Infrastruktura.

Pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag s 3 na 2 sata u noći posljednje nedjelje u mjesecu, 25. listopada, završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena.

Vraćanjem sata sunce će "ranije" izlaziti, ali i zalaziti pa će biti manje svjetla u popodnevnim satima.

Prelasci s ljetnog na zimsko računanje vremena koje u svijetu primjenjuje više od 100 zemalja, a ovise o njihovom geografskom položaju, u Europskoj uniji već su duže predmet rasprava, no odluka o jedinstvenom računanju vremena nije donesena.

U Hrvatskoj je regulacija vremena uređena vladinom uredbom, prema kojoj će zimsko računanje vremena trajati do 30. ožujka 2027. godine, kada pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed ponovno počinje ljetno računanje vremena.