Obavijesti

News

Komentari 2
S 3 NA 2 SATA

Zbog pomicanja sata staju i vlakovi: Pričekat će sat vremena na kolodvorima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog pomicanja sata staju i vlakovi: Pričekat će sat vremena na kolodvorima
Marko Lukunić/Pixsell | Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vraćanjem sata sunce će "ranije" izlaziti, ali i zalaziti pa će biti manje svjetla u popodnevnim satima

Prelasku na zimsko računanje vremena moraju se prilagoditi i vlakovi, koji će zbog toga u noći sa subote na nedjelju stati na sat vremena. Vlak na relaciji Ivanić-Grad – Zagreb Glavni kolodvor stajat će u kolodvoru Ivanić-Grad te polazi u 2.56 sati po novome vremenu. Onaj na relaciji Sisak Caprag – Zagreb Glavni kolodvor stajat će u kolodvoru Sisak Caprag te polazi u 2.38 sati, a vlak Krapina – Zabok pričekat će sat vremena na kolodvoru Krapina, do 2.43 sati po zimskome vremenu, priopćila je u petak HŽ Infrastruktura. 

Recite nam svoje mišljenje ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?
ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?

Pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag s 3 na 2 sata u noći posljednje nedjelje u mjesecu, 25. listopada, završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena.

Vraćanjem sata sunce će "ranije" izlaziti, ali i zalaziti pa će biti manje svjetla u popodnevnim satima.

POMICANJE SATA Ne zaboravite! Ovaj vikend pomičemo kazaljke na satu
Ne zaboravite! Ovaj vikend pomičemo kazaljke na satu

Prelasci s ljetnog na zimsko računanje vremena koje u svijetu primjenjuje više od 100 zemalja, a ovise o njihovom geografskom položaju, u Europskoj uniji već su duže predmet rasprava, no odluka o jedinstvenom računanju vremena nije donesena. 

U Hrvatskoj je regulacija vremena uređena vladinom uredbom, prema kojoj će zimsko računanje vremena trajati do 30. ožujka 2027. godine, kada pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed ponovno počinje ljetno računanje vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron
NAPAD NA TANKER

Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron

Na brodu su bila još dvojica hrvatskih pomoraca, državljanin BiH i devet Beninaca
DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio
NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio

ZAGREB - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku incidenta koji se dogodio na Maksimirskoj ulici popodne. Na snimci se vidi kako mladić nogom razbija retrovizor auta starijeg muškarca koji se nalazio iza njega. Mladić ulazi u svoj auto, a stariji muškarac izlazi iz svog auta i uzvraća štetu. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026