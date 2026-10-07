Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Zbog prometne u tunelu Škurinje vozi se jednom trakom i uz ograničenje do 40 na sat

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog prometne u tunelu Škurinje vozi se jednom trakom i uz ograničenje do 40 na sat
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

Prometna je nesreća bila na autocesti A7 u tunelu Škurinje I u smjeru Rupe, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

KRŠ I LOM U Velikoj Gorici pijana vozačica završila u ogradi, zabranili joj vožnju i 'papreno' je kaznili
U Velikoj Gorici pijana vozačica završila u ogradi, zabranili joj vožnju i 'papreno' je kaznili

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže
PRIPREMITE KIŠOBRANE

Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže

U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026