Zbog prometne u tunelu Škurinje vozi se jednom trakom i uz ograničenje do 40 na sat

Prometna je nesreća bila na autocesti A7 u tunelu Škurinje I u smjeru Rupe, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.