Režim bez humora

Zbog šale o ratnom veteranu: Ruski komičar osuđen na gotovo šest godina zatvora

Piše HINA,
Zbog šale o ratnom veteranu: Ruski komičar osuđen na gotovo šest godina zatvora
Foto: Anastasia Barashkova

Ruski stand-up komičar u srijedu je osuđen za poticanje mržnje i osuđen na gotovo šest godina zatvora zbog šale o ratnom veteranu koji je ostao bez nogu, a šala je izazvala ogorčenje među nacionalistima i vojnim blogerima

Izvjestitelj Reutersa koji je prisustvovao suđenju rekao je da je komičar Artemij Ostanin osuđen na pet godina i devet mjeseci zatvora te na novčanu kaznu u iznosu od 300.000 rubalja (3908 dolara).

To je posljednja u nizu presuda kojima se oštro kažnjavaju svi oni koje su vlasti osudile zbog, kako su istaknule, grubih i lažnih kleveta protiv ruske vojske u vrijeme kad se njezini pripadnici bore u Ukrajini.

Ostanin je osuđen i zbog toga što je povrijedio osjećaje kršćana još jednom neprimjerenom šalom o Isusu koja je razljutila pravoslavne nacionaliste.

Ostanin, koji se ispričao svima čije je osjećaje povrijedio, negira da je počinio bilo kakvo nedjelo te je kazao da u šali koju je ispričao o ratnome veteranu nije spominjao sukob u Ukrajini.

Njegovo uhićenje i odnos prema njemu dovoljna su kazna za bilo kakav prekršaj koji je prouzročio, kazao je sam optuženik za vrijeme suđenja.

Rusija je 2022. donijela sveobuhvatan zakon o cenzuri nedugo nakon što je započela rat u Ukrajini.

Prokremaljski orijentirani pojedinci i organizacije od tada javno osuđuju sve one koje smatraju prekršiteljima tih zakona te ih prijavljuju vlastima.

