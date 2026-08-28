Zbog srne ograničena brzina na A4. Gužve i na Lučkom

Srna je na autocesti A4 na 54. km između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana te se stoga vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h﻿, upozorava Hrvatski autoklub u petak ujutro.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

﻿Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

U pomorskom prometu nema poteškoća.