Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Zbog srne ograničena brzina na A4. Gužve i na Lučkom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog srne ograničena brzina na A4. Gužve i na Lučkom
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U pomorskom prometu nema poteškoća

Srna je na autocesti A4 na 54. km između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana te se stoga vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h﻿, upozorava Hrvatski autoklub u petak ujutro.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

STANJE NA CESTAMA Prometna na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb. Auti voze u koloni od dva kilometra
Prometna na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb. Auti voze u koloni od dva kilometra

﻿Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. 

U pomorskom prometu nema poteškoća.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'
UZELA NJEGOV PIŠTOLJ

'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Ratko Mladić je obožavao svoju kćer Anu. Ona je bila mlada, studirala je medicinu, a onda se iznenada ubila. Navodno jer je saznala da joj je otac monstrum koji je naredio ubojstvo njezinog dečka
Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
Umro krvnik Ratko Mladić!
NIŽU SE REAKCIJE

Umro krvnik Ratko Mladić!

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026