U pomorskom prometu nema poteškoća
STANJE NA CESTAMA
Zbog srne ograničena brzina na A4. Gužve i na Lučkom
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Srna je na autocesti A4 na 54. km između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana te se stoga vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h, upozorava Hrvatski autoklub u petak ujutro.
Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.
Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
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